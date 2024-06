Anche i giochi PS3 potrebbero arrivare su PS5

Sembra proprio che molto presto i giochi PS3 potrebbero vivere una seconda giovinezza su PS5, come accaduto coi titoli PS2.

L'attuale console Sony (la trovate in offerta su Amazon) si sta infatti rivelando terreno fertile per gli amanti del retrogaming.

Del resto, è emerso in queste ore che i grandi classici per PS2 sono stati tra i giochi gratis più scaricati di tutto il 2024 su PlayStation Plus Premium, con Sly Raccoon in testa.

Ora, l'insider Shpeshal_Nick, durante il podcast di The XboxEra, ha reso noto che Sony sta lavorando a una soluzione per rendere i giochi PlayStation 3 nativamente giocabili su PS5 (via PlayerStation).

Questa notizia arriva tra le continue critiche alla mancanza di retrocompatibilità di PS5 che, nonostante la sua potenza di elaborazione, non è ancora in grado di far girare la maggior parte dei titoli delle generazioni precedenti di PlayStation, tranne quelli PS4.

Fino ad oggi, i giocatori si sono affidati al cloud streaming per accedere ad alcuni giochi PS3, un metodo che richiede una connessione internet costante, non supporta i dischi fisici e non è disponibile in tutti i Paesi.

«Non ho ricevuto ulteriori dettagli. Ci sarà un aumento degli FPS? Non ne ho idea... Tutto quello che ho sentito è che Sony sta lavorando alla retrocompatibilità selettiva per PlayStation 3», ha detto Nick.

Secondo l'insider, Sony starebbe progettando una selezione di giochi PS3 che possono essere riprodotti su PS5 senza l'obbligo dello streaming.

Sebbene non si conoscano ancora dettagli specifici su quali giochi saranno inclusi o se ci saranno miglioramenti in termini di frame rate e risoluzione, la semplice possibilità di rivisitare classici come inFAMOUS, Metal Gear Solid 4 e Killzone 2 in modo nativo su PS5 è una notizia molto interessante.

Questa strategia sarebbe del resto simile a quanto fatto da Microsoft con la propria selezione di titoli retrocompatibili per Xbox One e Xbox Series X/S, scegliendo individualmente i giochi da aggiornare e rendere disponibili.

Se la voce troverà conferma, Sony potrebbe finalmente rispondere a una delle maggiori critiche mosse a PS5: la promessa di poter giocare ai titoli PS3 direttamente sulla console current-gen senza restrizioni sarebbe un passo avanti significativo che molti fan attendevano con ansia.

Non resta quindi che attendere un annuncio ufficiale da parte di Sony che confermi i piani.

