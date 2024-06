PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 14 nuovi giochi gratis di giugno

Da questo momento potete ufficialmente scaricare i nuovi giochi gratis offerti da PlayStation Plus Extra e Premium: il catalogo si è infatti aggiornato con ben 14 nuovi titoli, già disponibili da adesso.

Gli utenti potranno scoprire ben 10 nuovi titoli grazie al piano Extra: se siete invece iscritti al piano Premium (trovate una gift card dedicata su Amazon), avrete a disposizione 4 giochi aggiuntivi, tra i quali c'è anche un titolo per PS VR2.

Di seguito troverete dunque la lista completa con tutti i nuovi giochi gratis in omaggio di PlayStation Plus, che potete già scaricare sulle vostre console.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di giugno

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Crusader Kings III | PS5

Far Cry 4 | PS4

Football Manager 2024 | PS5

LEGO The Hobbit | PS4

LEGO The Incredibles | PS4

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di giugno

Daxter | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Kayak VR: Mirage | PS VR2

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS4, PS5

Tra i più interessanti sottolineiamo la disponibilità di Football Manager 2024 e Monster Hunter Rise, entrambi disponibili sul piano Extra.

Ma per i fan su Premium può rivelarsi molto interessante anche Daxter, che di fatto rende disponibile l'intera saga principale di Jak & Daxter su PS5 e PS4. Anche se non abbiamo ancora nuovi capitoli, si tratta di un bel tuffo nel passato.

Non possiamo dunque che concludere questo articolo augurandovi come sempre buon download e buon divertimento: non appena saranno annunciati i prossimi giochi gratis in omaggio, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo ancora una volta di riscattare i vostri giochi in omaggio con PlayStation Plus Essential: qualora non li abbiate già aggiunti alla vostra collezione, il servizio in abbonamento è pronto a regalare ben 3 titoli.