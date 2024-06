I giochi gratis PS2 sono un vero trionfo per PlayStation Plus Premium

Possiamo ormai dire ufficialmente che la scelta di portare anche i classici PS2 come parte del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Premium si sia rivelata una mossa assolutamente azzeccata, che ha portato a un notevole boom di interesse tra gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Da questo mese sono infatti disponibili anche alcuni dei più grandi classici rilasciati su PlayStation 2: la distribuzione è iniziata con 3 imperdibili titoli, uno dei quali è già diventato il gioco gratis più scaricato del 2024 su PS Plus Premium.

Secondo gli ultimi dati raccolti da GameInsights e riportati su TrueTrophies, sia Sly Raccoon che Tomb Raider Legend hanno occupato due posizioni nella top 3 dei giochi gratis del 2024 per il servizio in abbonamento, ma è stata proprio la produzione di Sucker Punch a conquistare la medaglia d'oro.

Il classico realizzato dagli autori di Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon, a proposito) ha superato del 2.5% i giocatori al lancio di The Legend of Dragoon, distribuito a febbraio 2024 e che in precedenza si era rivelato il gioco gratis Premium più popolare.

Tomb Raider Legend, come abbiamo accennato in precedenza, è invece il terzo titolo più popolare del 2024, ma Sly Raccoon ha comunque raccolto il 39.66% di giocatori attivi in più: un vero trionfo per il procione antropomorfo e per i giochi PS2 in generale.

Va comunque sottolineato che soltanto una piccola fascia di utenti è effettivamente iscritta a PlayStation Plus Premium: unendo i dati di Sly Raccoon a quelli dei giochi gratuiti distribuiti su PS Plus Extra, il classico PS2 occuperebbe "solo" l'ottava posizione in graduatoria.

Numeri che rendono particolarmente evidente la differenza quantitativa di utenti, ma che allo stesso tempo sottolineano l'importanza dei giochi PS2 per il futuro: vedremo quali saranno i prossimi titoli in arrivo nei prossimi mesi e se eguaglieranno questi record.

A giudicare da questi numeri, possiamo infatti aspettarci che saranno solo i primi di tanti altri titoli.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che già a partire dalla scorsa settimana sono stati rilasciati ben 14 nuovi giochi gratis sul Catalogo di PS Plus Extra e Premium.

Ma c'è anche una brutta notizia: il servizio in abbonamento ha già confermato l'addio di 6 giochi a luglio.