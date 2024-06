PlayStation Plus dirà addio a 6 giochi gratis a luglio

Sembra che l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a luglio 2024 sia purtroppo abbastanza folto.

Il servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) è come sempre soli fare un refresh del catalogo, dato che anche il prossimo mese qualche titolo saluterà i giocatori.

Già il mese di giugno è stato abbastanza deprimente, con ben 12 giochi destinati a lasciare PS Plus.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, il mese prossimo verranno rimossi sei giochi da PS Plus Extra e PS Plus Premium.

Come indicato nella pagina “Ultima occasione per giocare” del PS Store, gli abbonati dovranno presto dire addio ai seguenti titoli per PS5 e PS4:

Tiny-Tina's Wonderlands (PS5, PS4)

Dysmantle (PS5, PS4)

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure (PS5, PS4)

Fast & Furious: Spy Racers Rise of Sh1ft3r (PS5, PS4)

Kingdom Two Crowns (PS4)

Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

Nell'elenco spiccano sicuramente diversi titoli di spessore (anche se certamente non indimenticabili, primo tra tutti il divertente Tiny-Tina's Wonderlands, seguito da Saints Row IV: Re-Elected.

Quindi, se desiderate provare uno di questi titoli attraverso il vostro abbonamento, vi suggeriamo caldamente di farlo prima del 16 luglio prossimo.

Dopo di allora, infatti, non sarà più possibile mettere le mani sui titoli sopra elencati (non perdete tempo, quindi, e procedete con il download).

Nel frattempo, ricordiamo anche che da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis del Catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium: vediamo la lista completa.

Ma non solo: scopriamo i migliori giochi che potete recuperare a meno di euro su PlayStation Store, grazie agli sconti esclusivi per gli utenti PS Plus.

Infine, gli appassionati di platform saranno felici di sapere che dal 18 giugno sarà possibile giocare a tutti i giochi principali della serie cult di Jak & Daxter su PS5 e PS4.