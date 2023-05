Anche Alone in the Dark avrà il suo evento a tema

Alone in the Dark è finalmente pronto a tornare, dopo che THQ Nordic ha acquisito la storica IP horror.

Lo sviluppo del gioco (avvistabile già su Amazon) è stato affidato al team di Pieces Interactive, con il proposito di riportare il franchise ai suoi giorni di gloria.

Il gioco sarà infatti un re-imagining del classico degli anni ’90, e ritroveremo lo stesso incipit narrativo, sebbene con alcune differenze.

Ora, come riportato anche da PSU, è stato confermato che l'appuntamento con il prossimo Spotlight di Alone in the Dark è previsto per le ore 02:00 italiane di venerdì 26 maggio.

L'evento - che sarà possibile seguire su YouTube e Twitch, sarà quindi un'occasione per scoprire dei dettagli inediti sul gameplay e sul comparto narrativo del titolo. Poco sotto, il trailer di annuncio dell'evento.

La trama del gioco: dopo aver scoperto che suo zio è scomparso, Emily Hartwood cerca di mettersi sulle sue tracce, reclutando l’aiuto del detective privato Edward Carnby.

Le loro indagini li porteranno a Derceto Manor, un centro di igiene mentale, dove troveranno creature e pericoli che vanno oltre la dimensione umana.

L’ambientazione storica sono gli anni ’20 del XX secolo e fin dal trailer che ci è stato mostrato è percepibile chiaramente un’influenza tipicamente lovecraftiana, che saprà sicuramente mandare in estasi chi ama il celebre romanziere in questione.

Alone in the Dark ha in ogni caso mantenuto un basso profilo sin dalla sua presentazione iniziale, avvenuta la scorsa estate, quindi speriamo di ricevere vari dettagli sul gioco durante lo Spotlight.

Ancora non è stata fornita una finestra di lancio, ma sappiamo che il gioco è in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

