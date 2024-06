Anche a maggio i giochi Xbox dominano su PlayStation Store

La strategia di Xbox nell'orientarsi verso i multipiattaforma sta decisamente funzionando perché, anche a maggio, i giochi più venduti in digital delivery tramite PlayStation Store sono produzioni Xbox.

È ancora una volta Sea of Thieves, ancora più che nel mese precedente, ad aver dominato dopo l'esordio su PlayStation nel grande cambio di rotta da parte di Xbox riguardo l'esclusività e i multipiattaforma. Il titolo piratesco ha esordito solo di recente sulla piattaforma PlayStation e, a quanto pare, la community dei giocatori della piattaforma di Sony hanno gradito il titolo di Rare.

Tramite il PlayStation Blog, infatti, possiamo guardare alle interessanti classifiche dei giochi più venduti sulla piattaforma sia in Europa che negli Stati Uniti.

Ecco le due classifiche per quanto riguarda i videogiochi PlayStation 5:

US/Canada

Sea of Thieves Madden NFL 24 Call of Duty: Modern Warfare III HELLDIVERS 2 Grand Theft Auto V NBA 2K24 MLB The Show 24 Stellar Blade Fallout 4 Who’s Your Daddy?!

Europa

Sea of Thieves Grand Theft Auto V F1 24 Assassin’s Creed Mirage HELLDIVERS 2 Call of Duty: Modern Warfare III TopSpin 2K25 Fallout 4 Who’s Your Daddy?! Stellar Blade

Se Stellar Blade (lo trovate su Amazon) aveva un po' faticato durante il mese di aprile, ma pur rimanendo abbastanza in alto nella classifica dei giochi più scaricati da PlayStation Store, maggio ha visto la consacrazione di Xbox su tutte le piattaforme con un Sea of Thieves da record.

Stellar Blade è precipitato rapidamente in fondo nella classifica anche se globalmente, comprese le copie fisiche, si può prendere una piccola rivincita in termini di vendite. Un successo che sta rendendo sempre più possibile l'idea di un sequel, per altro, a dimostrazione del fatto che comunque il titolo è piaciuto molto.

E tutto si affianca al dominio totale di Minecraft su PlayStation 4 che, sia in Europa che negli altri mercati, è saldamente in prima posizione.