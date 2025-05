Altri due giochi gratis nel weekend di prova Xbox

Torna l’appuntamento con Free Play Days per gli utenti Xbox, e questa volta ci aspettano due titoli molto diversi tra loro, ma ugualmente interessanti.

Da oggi, 8 maggio, fino a domenica 11, sarà possibile provare gratuitamente su console Xbox due giochi selezionati:

Still Wakes The Deep

PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs

Come sempre, per partecipare all’iniziativa sarà necessario avere un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Core, Standard o Ultimate (potete abbonarvi su Amazon).

Il titolo di punta è senz’altro Still Wakes The Deep, l’ultima fatica del team The Chinese Room, già noto per Dear Esther ed Everybody’s Gone to the Rapture.

Questa volta si cimentano con un horror marittimo dai toni narrativi intensi, ambientato su una piattaforma petrolifera in mezzo al nulla. Un’ottima occasione per scoprirlo se vi siete persi il lancio recente, anche perché resta disponibile anche nella libreria Xbox Game Pass dopo il weekend.

In parallelo, arriva anche PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, il battle royale in salsa arcade con il leggendario mangiapalline giallo. Una versione rivisitata e moderna del classico, dove si affrontano decine di giocatori in tempo reale in un labirinto sempre più caotico.

E se vi piace, sappiate che è scontato del 90% sul Microsoft Store proprio in questi giorni.

Weekend gratuito con un horror atmosferico e un arcade frenetico? Meglio di così si muore (o si viene divorati da fantasmi). Still Wakes The Deep è assolutamente da provare se amate le esperienze narrative intense, mentre PAC-MAN fa il suo dovere per partite rapide e competitive. Approfittatene finché dura.

Restando in tema, avete letto che Xbox Store ha rimosso 27 giochi senza alcun preavviso?

Ma non è tutto: a quanto pare, la FCC ha già fatto trapelare le prime foto della Xbox portatile prodotta da ASUS, che verrebbe proposta in 2 varianti.