Xbox Store ha rimosso 27 giochi senza alcun preavviso

Brutte notizie per gli utenti sulle console di casa Microsoft: Xbox Store ha infatti rimosso improvvisamente dai propri store tantissimi giochi, senza dare alcuna spiegazione ufficiale e, in maniera abbastanza bizzarra, soltanto in Europa.

Come segnalato infatti da TrueAchievements, sul negozio digitale delle console Xbox non sono più disponibili per l'acquisto ben 27 videogiochi: non solo questa rimozione di massa è arrivata senza alcuna spiegazione, ma in mercati esteri come quello americano sono in realtà ancora disponibili.

Sembra che il provvedimento abbia coinvolto principalmente il catalogo di No Gravity Games, che ha visto rimossi tutti i suoi giochi, ma sono stati rimossi anche giochi di altri publisher come Annapurna Interactive.

Tra i titoli più conosciuti segnaliamo Kena Bridge of Spirits, uno degli action-adventure indipendenti più apprezzati ed ex esclusiva PlayStation (potete ancora recuperarlo in versione fisica su Amazon), Super Meat Boy Forever e Hyper Light Drifter, ma ci sono tanti altri titoli che, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, sono diventati improvvisamente impossibili da acquistare:

Abo Khashem

Alder's Blood: Definitive Edition

Cats and the Other Lives

Creepy Tale

Creepy Tale 2

Destropolis

Exorder

Flippin Kaktus

Grim Dawn: Definitive Edition

Gylt

House

Hyper Light Drifter

Kena: Bridge of Spirits

Mundaun

One True Hero

Ooblets

Paper Dolls Original

Primal Light

Quest Hunter

REKT! High Octane Stunts

Song of the Deep

Spooky's Jump Scare Mansion: HD Renovation

Steve Jackson's Sorcery!

Strike Force Kitty

SuperMash

Super Meat Boy Forever

Will You Snail?

Dato che non c'è stata alcuna menzione ufficiale da parte di Xbox o dai diretti interessati, la speranza è che si sia trattato di un semplice errore, magari in vista degli aggiornamenti all'interfaccia di Xbox Store per accompagnare i nuovi imminenti PC Handheld.

C'è da dire però che questi giochi non sono più disponibili da oltre 24 ore: al momento l'unico modo per acquistarli sarebbe recuperare, dove possibile, versioni fisiche o codici venduti su piattaforme esterne.

Se invece si trattasse di una scelta voluta, restiamo in attesa di capire perché queste rimozioni abbiano coinvolto soltanto il mercato europeo e solo le console Xbox: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.