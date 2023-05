Steam, il nuovo gioco gratis del fine settimana è un big di Ubisoft

Il nuovo gioco gratis per il fine settimana di Steam è ufficialmente disponibile per il download da questo momento: la nuova prova a tempo limitato non richiede alcun acquisto obbligatorio, ma solo un account sullo store di casa Valve.

Questa volta i fan potranno approfittare di un big multiplayer ideato da Ubisoft: stiamo parlando di Tom Clancy's The Division 2, il celebre open world con meccaniche action RPG (se preferite giocare su console, trovate la Gold Edition su Amazon).

Advertisement

Grazie a questa nuova promozione, potrete provare tutti i contenuti dell'edizione standard per tutto il weekend, senza alcuna ulteriore limitazione.

Trattandosi anche di un titolo disegnato per sfruttare al meglio il multiplayer, potrete sfruttare questa prova gratuita anche come occasione per riunirvi insieme ai vostri amici e divertirvi insieme.

Per poter iniziare ad approfittare fin da subito di questa occasione, non dovrete fare altro che dirigervi sulla pagina ufficiale di Tom Clancy's The Division 2 su Steam al seguente indirizzo, per poi fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per iniziare il download sul vostro PC. Cogliamo l'occasione per segnalare che il titolo è compatibile anche su Steam Deck, qualora preferiate giocare in portabilità.

Una volta completata questa operazione, potrete iniziare a divertirvi sul big open world di casa Ubisoft senza dover effettuare alcun acquisto: la prova gratis resterà disponibile per altri 3 giorni a partire da oggi.

Qualora desideriate mantenere tutti i progressi e acquistare il gioco completo, segnaliamo che le molteplici edizioni di The Division 2 sono attualmente in offerta con un generosissimo sconto dell'85%, che resterà valido fino al 25 maggio.

Nel caso vogliate invece aggiungere un nuovo gioco gratis alla vostra raccolta su Steam, vi ricordiamo che avete tempo fino al 25 maggio anche per riscattare un premiato FPS post-apocalittico.

Ma non solo: nelle scorse ore sono stati rilasciati ben 6 nuovi giochi gratuiti, già scaricabili senza che sia necessario alcun tipo di acquisto.

Restando invece in tema di prove gratuite, pare che anche Steam abbia deciso di inaugurare le prove a tempo per i titoli tripla-A: il primo gioco aderente all'iniziativa è Dead Space Remake, che potete giocare per 90 minuti fino al 29 maggio.