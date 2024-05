Altre 30 persone licenziate nell'Industry del gaming

Il periodo nero dell'industria del videogioco continua, funestata - ormai quasi quotidianamente - da chiusure e licenziamenti.

Basti pensare alla drammatica serie di chiusure legate a Xbox, le quali potrebbero continuare anche nelle prossime settimane.

Ora, come riportato anche da GamesIndustry.biz, CI Games sta attuando un'ultima serie di licenziamenti nell'ambito della ristrutturazione iniziata a gennaio.

In una dichiarazione ufficiale, lo sviluppatore ed editore ha affermato che questo «ultimo e mirato ciclo di licenziamenti» interesserà circa 30 persone tra i suoi team di produzione e ha lo scopo di garantire «la massima efficienza nella realizzazione delle priorità strategiche future».

L'azienda ha precisato che Hexworks, ossia il team dietro Lords of the Fallen, non è stato toccato e continua a lavorare su “Project 3”, il suo nuovo RPG d'azione.

Nel frattempo, a Underdog Studio, il secondo sviluppatore interno di CI Games, è stato concesso un periodo di tempo più lungo per terminare il vertical slice di “Project Survive” prima che il gioco entri in piena produzione.

«Tutti i dipendenti interessati sono stati informati oggi di questa proposta e saranno pienamente supportati durante il processo nelle prossime settimane», ha dichiarato un portavoce di CI Games.

Lo scorso marzo, la società ha in ogni caso registrato un fatturato record di oltre 60 milioni di dollari per il 2023 grazie al successo di Lords of the Fallen.

Del resto, il reboot del soulslike del 2014 (che trovate anche su Amazon per PS5) è uscito nel 2023 e, in mezzo a tanti "rivali", è riuscito a ricavarsi una piccola fetta di appassionati.

La notizia fa seguito all'annuncio di CI Games, fatto a gennaio scorso, di voler licenziare il 10% della sua forza lavoro.

Ricordiamo anche che dopo le prime indiscrezioni è arrivata la conferma di un accordo tra CI Games e Microsoft, per Lords of the Fallen gratis su Game Pass.