Alone in the Dark farà la gioia dei fan del titolo del 1992

THQ Nordic e Pieces Interactive sono ancora in attesa di rilasciare il loro Alone in the Dark, reboot della celebre serie horror.

Il gioco (che potete preordinare su Amazon) punta infatti di riportare il franchise alla notorietà di un tempo.

L'idea alla base del gioco è quella di un re-imagining del classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con differenze grafiche abbastanza evidenti.

Ora, come riportato anche da PSU, THQ Nordic e Pieces Interactive hanno rivelato i dettagli dell'edizione Deluxe di Alone in the Dark, che presenta anche un regalo nostalgico per i fan di vecchia data della serie, grazie al cosiddetto Vintage Horror Filter Pack.

Coloro che hanno familiarità con la versione del 1992 di Alone in the Dark potrebbero apprezzarlo, poiché il contenuto scaricabile presenta vari filtri, tra cui la possibilità di utilizzare i modelli classici dei personaggi del survival horror.

Ma non solo: tale aggiunta include anche una modalità commento del regista, un'opzione in bianco e nero e una grafica a 8-bit.

Il Vintage Horror Pack costa 4,99 dollari, mentre il Derceto 1992 Costume Pack costa 2,99 dollari. E

Entrambi sono inclusi, insieme alla modalità commento del regista, nell'edizione Deluxe di Alone in the Dark, al prezzo di 69,99 dollari.

Ricordiamo in ogni caso che Alone in the Dark avrebbe dovuto vedere la luce il 16 gennaio 2024 e non più il 25 ottobre scorso, sebbene ora il gioco è stato rinviato nuovamente, più precisamente al prossimo 20 marzo 2024.

Mesi fa THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.

Restando sempre in tema survival horror, se volete sapere come se la cava il recente Silent Hill: The Short Message, date un'occhiata all'analisi approfondita del gioco gratuito scritta dal nostro Domenico.