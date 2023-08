Alone in the Dark, la Collector's Edition ha una brutta sorpresa

Alone in the Dark è quasi pronto a tornare, dopo che THQ Nordic ha acquisito i diritti della leggendaria serie horror.

Il gioco (che trovare già su Amazon) è sviluppato dal team di Pieces Interactive, con il proposito di riportare il franchise alla notorietà che merita.

Da quello che abbiamo potuto vedere, si tratterò di un re-imagining del classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con varie differenze strutturali e non.

Ora, come riportato anche da Gematsu, THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.

C'è però una brutta notizia: da quello che è possibile capire, l'edizione limitata del gioco verrà prodotta in soli 5000 pezzi.

Disponibile al momento in preorder solo presso lo store ufficiale di THQ Nordic e su Amazon (ma non in Italia), al prezzo di 199,99 euro, la Collector's Edition di Alone in the Dark includerà al suo interno una copia del gioco, una statua di "Dark Man" alta 26 centimetri, una custodia steelbook, una miniatura di "Ostadte" alta 10 centimetri, un pacchetto di contenuti scaricabili (Derceto 1992 Costume Pack, Director's Commentary Mode e Vintage Horror Filter Pack), un cartellino "Non Disturbare" da appendere alla porta e infine un set di adesivi.

Anche l'edizione fisica standard per PC di Alone in the Dark sarà limitata a 3500 unità in tutto il mondo.

Da notare che le prime 20 copie della limited edition saranno disponibili solo presso il punto vendita THQ Nordic di Vienna, mentre le copie dalla numero 21 alla 4999 saranno disponibili presso il THQ Nordic online store e alcuni retailer selezionati.

La copia numero 5000 verrà invece conservata presso l'Embracer Games Archive e quindi non messa ufficialmente in vendita.

Restando in tema, è disponibile la demo gratuita di un nuovo gioco horror psicologico in prima persona mosso dall'Unreal Engine 5.