Alone in the Dark è stato rinviato, di nuovo

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno deciso di rinviare nuovamente Alone in the Dark, reboot della storica serie horror.

Il gioco (che potete preordinare su Amazon) si è imposto di riportare il franchise alla notorietà di un tempo.

Il gioco nasce come un re-imagining del classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con differenze strutturali lampanti.

Alone in the Dark avrebbe dovuto vedere la luce il 16 gennaio 2024 e non più il 25 ottobre scorso, sebbene ora il gioco è stato rinviato nuovamente, più precisamente al 20 marzo 2024.

«L'anno sta per finire e le vacanze di Natale sono ormai alle porte. Tuttavia, fino ad oggi, non sembrava così per Pieces Interactive, il team che sta sviluppando il nostro prossimo survival horror, Alone in the Dark. Con la data di uscita inizialmente prevista per gennaio 2024, il periodo natalizio sarebbe stato pieno di stress e tutt'altro che allegro per loro», si legge in un post sul sito ufficiale.

«Il benessere dei team è una priorità assoluta, ed entrambe le società vogliono evitare qualsiasi potenziale crisi durante le vacanze natalizie. Inoltre, THQ Nordic e Pieces Interactive vogliono assicurarsi che il gioco non solo soddisfi, ma superi le aspettative della comunità, soprattutto grazie alle eccezionali performance delle star di Hollywood David e Jodie come protagonisti principali».

Da quello che sappiamo, il nuovo Alone in the Dark sarà una sorta di "lettera d'amore" al titolo originale che vi permetterà di vivere una storia attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti, Edward Carnby ed Emily Hartwood.

Ricordiamo anche che mesi fa THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.

Restando in tema survival horror, l'Australian Classification Board ha classificato Silent Hill: The Short Message, descrivendo in modo molto dettagliato le caratteristiche del gioco.