Alone in the Dark, 4 capitoli classici tutti a 1,49€

THQ Nordic e Pieces Interactive hanno rilasciato il loro Alone in the Dark, reboot della celebre serie horror.

Il gioco (che potete fare vostro su Amazon) punta a riportare lo storico franchise alla notorietà di un tempo.

Advertisement

L'idea alla base del gioco è infatti quella di re-immaginare il classico degli anni ’90, con lo stesso incipit narrativo ma con una grafica al passo coi tempi.

Nella nostra recensione vi abbiamo tuttavia spiegato che «pur con tutti i suoi grandi limiti tecnici, strutturali e con un design dei livelli davvero elementare, Alone in the Dark riesce comunque a mantenere una sua buona dignità, configurandosi in ultima battuta come uno dei migliori capitoli della saga.»

Ora, su Steam è disponibile la Alone in the Dark Anthology a soli 1,49€, prezzo che include 4 classici della saga horror (la trovate qui).

Il pacchetto include Alone in the Dark 1, Alone in the Dark 2, Alone in the Dark 3 e infine anche il reboot del 2008, intitolato semplicemente Alone in the Dark.

L'offerta in questione è valida solo per le prossime ore, ragion per cui vi suggeriamo di fare in fretta, se volete mettere le mani su ben 4 titoli horror storici al prezzo di poco più di un singolo caffè.

Ricordiamo per chi non lo sapesse che il nuovo Alone in the Dark avrebbe dovuto vedere la luce il 16 gennaio 2024, mentre poi il gioco è stato rinviato più precisamente al 20 marzo 2024.

Ma non solo: mesi fa THQ Nordic e Pieces Interactive hanno annunciato la Collector's Edition di Alone in the Dark, con tanto di trailer e contenuti specifici.

Restando sempre in tema survival horror, se volete sapere come se la cava il recente Silent Hill: The Short Message, date un'occhiata all'analisi approfondita del gioco gratis disponibile in esclusiva su PS5.