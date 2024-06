Shenmue 4 non esiste, ma i fan lo sponsorizzano lo stesso

Sappiamo bene quanto i fan sappiano essere coriacei e in grado di compiere imprese notevoli, come quelli di Shenmue 4 che hanno deciso di fare partire una campagna promozionale da Times Square.

Dopo il terzo capitolo (lo trovate su Amazon) la saga di Yu Suzuki non ha sostanzialmente un futuro, ma questo non impedisce ai suoi fan di fare la propria parte per farla tornare.

Advertisement

Ce ne aveva parlato lo stesso autore durante l'edizione 2023 di Lucca Comics & Games, dicendo «Sì, vorrei continuarlo, però da solo non posso farlo, avrei bisogno di partner per portare avanti il progetto. Potrei concluderlo in un’altra forma, ma sto cercando di realizzarlo come videogioco».

In attesa che qualcuno si prenda la briga di portare Shenmue 4 al pubblico, i fan hanno voluto catalizzare ancora l'attenzione sul titolo (tramite IGN US).

E lo hanno fatto nel miglior modo possibile, ovvero affittando l'iconico billboard principale di Times Square, a New York:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il sito web dei fan Shenmue Dojo ha lanciato una campagna il 4 giugno scorso per sostenere la continuazione della serie, e tentare di diffondere la consapevolezza globale per trovare per lo sviluppatore Ys Net un potenziale partner per Shenmue 4.

Per questa campagna è stato ideato uno spot di 15 secondi proiettato a Times Square, con una serie di messaggi e l'hashtag #LetsGetShenmue4. Lo sforzo ha dato i suoi frutti, visto che Shenmue è andato in tendenza su X dopo l'evento pubblicitario, e sicuramente almeno per un po' si è tornati a parlare della saga di Yu Suzuki.

«È stato molto apprezzato», affermano i responsabili di Shenmue Dojo:

«Dimostra che insieme, come collettivo, possiamo diffondere la consapevolezza che non ci fermeremo senza combattere. Continueremo a impegnarci finché Shenmue 4 non sarà una realtà.»

Il nostro plauso va alla tenacia dei fan, nella speranza che anche questo gesto possa aiutare Yu Suzuki ad avere un supporto nel continuare la straordinaria saga.