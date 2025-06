È confermato che Ubisoft non terrà un suo evento Ubisoft Forward quest'estate durante la Summer Game Fest 2025. Tuttavia, come anticipato, parteciperà a eventi di terze parti per mostrare i suoi giochi.

Ubisoft ha fatto sapere che eviterà di affollare un mese già fitto di appuntamenti come lo State of Play di Sony, oppure la Summer Game Fest di Geoff Keighley e il prossimo Xbox Games Showcase.

Ma uno degli eventi a cui parteciperà con i propri prodotti è il PC Gaming Show 2025, che si terrà l'8 giugno alle 21:00 (ora italiana). L'evento è noto per dare ampio spazio ai videogiochi destinati al mondo PC, e tra questi ci saranno anche i prossimi titoli Ubisoft.

Come ha spiegato il publisher su X, Ubisoft si concentrerà su tre titoli in particolare, durante l'evento.

Il primo è Anno 117: Pax Romana, titolo molto atteso per gli amanti degli strategici e dei city builder e di cui speriamo di saperne di più durante il PC Gaming Show.

Poi ci sarà spazio anche per Rogue Prince of Persia, il roguelike platformer è stato lanciato in accesso anticipato a maggio 2024 ed è probabile che Ubisoft voglia fornire aggiornamenti sullo sviluppo e magari annunciare la data di uscita definitiva o l'introduzione di nuovi contenuti.

Infine ci sarà anche Morbid Metal, l'hack and slash action roguelite sviluppato da SCREEN JUICE e pubblicato da Ubisoft, ha annunciato il suo arrivo in accesso anticipato su Steam nell'estate del 2025.

Con una lineup ancora da definire e un pubblico sempre più esigente, Ubisoft sta chiaramente cercando di prendersi del tempo per lavorare meglio ai progetti futuri.

Tra questi il possibile ritorno di Rayman e di Splinter Cell, ma al momento non c'è ancora nulla di davvero ufficiale. Forse è il momento per Ubisoft di prendersi una pausa e tornare con qualcosa che valga davvero l’attesa. Come il remake presunto di Assassin's Creed Black Flag, di cui si parla da un po' allo stesso modo.