Ubisoft avrebbe lanciato indizi sul ritorno di Assassin's Creed Black Flag

Uno dei ritorni videoludici più chiacchierati negli scorsi mesi riguarda Assassin's Creed Black Flag, il mai dimenticato quarto capitolo della saga di Ubisoft che potrebbe ricevere presto una tirata a lucido sotto forma di remake.

L'avventura piratesca venne rilasciata originariamente su PS3 e 360, ma rimane giocabile anche sulle console di ultima generazione grazie a nuove release apposite (che trovate su Amazon), anche se inevitabilmente inizia a far sentire il peso degli anni che porta.

Se già nelle scorse settimane si erano diffuse diverse voci di corridoio al riguardo, adesso è la stessa Ubisoft ad aver alimentato i dubbi di molti appassionati, con un post social decisamente "sospetto".

Come segnalato da ComicBook, il publisher ha infatti risposto a un meme che sottolineava come non fosse affatto un peccato perdere la memoria, se questo significa riscoprire alcuni capolavori come se fosse la prima volta. E l'account social di Assassin's Creed UK ha deciso di commentare il tutto... con un'immagine di Assassin's Creed Black Flag.

Il fatto che sia stato scelto proprio questo capitolo, invece di fare magari pubblicità al più recente Assassin's Creed Shadows o ad altri episodi particolarmente apprezzati, riaccende inevitabilmente i rumor sul remake di Black Flag, che effettivamente potrebbe essere scoperto per la prima volta da tantissimi giocatori. Ma anche da alcuni fan storici, se effettivamente dovessero aver "perso la memoria".

Ovviamente non sappiamo davvero con certezza se fosse davvero questo l'intento di Ubisoft, anche se personalmente ritengo che possa trattarsi di una strategia per sondare l'interesse degli appassionati, qualora si decida davvero di procedere in questa direzione.

Per il momento, posso solo invitarvi a prendere per il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci sulle nostre pagine.

Le ultime voci di corridoio segnalavano che l'arrivo di Assassin's Creed Black Flag Remake potrebbe essere più vicino del previsto, anche prima di altri titoli già annunciati.

Se le voci fossero confermate, potrebbe trattarsi di un lavoro decisamente ambizioso, che andrebbe ben oltre un "semplice" upgrade grafico. Ma per adesso possiamo solo attendere conferme.