Ubisoft ha riacceso le speranze dei fan di Splinter Cell con un misterioso tweet pubblicato sull’account ufficiale X, a pochi giorni dal Summer Game Fest 2025.

Il messaggio è solo un'immagine che mostra Sam Fisher – protagonista storico del franchise - assieme alle emoji di due occhi e una bocca, ma è bastato per scatenare la community.

Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito, ma il tempismo fa pensare a un possibile annuncio imminente durante l’evento di Geoff Keighley, in programma per il 7 giugno.

Come ricorderanno i fan, un remake del primo Splinter Cell (serie che trovate su Amazon) è stato annunciato da Ubisoft nel 2021, ma da allora le notizie sono state frammentarie.

L’azienda aveva rassicurato sul fatto che lo sviluppo fosse ancora in corso, ma senza mostrare nulla di concreto. Questo tweet potrebbe quindi segnare l’inizio di una vera e propria campagna di reveal che potrebbe finalmente prendere il via già la prossima settimana, come molti i augurano.

Dopo anni di silenzio e false partenze, vedere Splinter Cell tornare sotto i riflettori fa davvero effetto. È una saga che ha lasciato un segno profondo nel genere stealth, e il solo nome di Sam Fisher evoca ricordi indelebili per molti giocatori.

Ubisoft ha tra le mani una delle IP più amate del panorama stealth: speriamo che non sprechi questa occasione, visto che ne avrebbe davvero molto bisogno.

Speriamo che Ubisoft colga l’occasione per riportarlo in grande stile, con rispetto per le origini ma anche con uno sguardo coraggioso al futuro. E soprattutto, che non faccia la fine del film live action di Splinter Cell, ufficialmente cancellato da Ubisoft ormai diverse settimane fa.

In attesa del remake, passiamo in rassegna alcuni capitoli della serie di Splinter Cell, dal peggiore al migliore, con la nostra consueta classifica stilata dal sottoscritto.