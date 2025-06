Mancano solo pochi giorni alla conferenza di apertura della Summer Game Fest, che in un certo senso – e in un contesto "agnostico" alla singola piattaforma, come invece accadeva ai tempi delle conferenze dell'E3 – è l'appuntamento estivo che prepara alle maggiori sorprese sui videogiochi in arrivo.

Come visto nel nostro calendario, l'appuntamento è per venerdì 6 giugno alle ore 23.00 italiane, con quelle che dovrebbero essere due ore di show, tra annunci e aggiornamenti su giochi già svelati.

Puntuale come ogni anno, anche stavolta Geoff Keighley, fondatore dei The Game Awards e ideatore anche della Summer Game Fest, ha pubblicato un "hype trailer" per introdurre all'evento, che coinvolge i giochi più attesi o più chiacchierati del momento.

Se volete farvi incuriosire, potete trovarlo di seguito o su YouTube.

Chiaramente, il trailer non sempre è direttamente collegato agli annunci più importanti: da quello che vediamo, è scontato che la presenza annunciata di Hideo Kojima sul palco sarà a tema Death Stranding 2 (lo trovate su Amazon), il cui lancio è imminente (motivo per cui ovviamente il leader di Kojima Productions non andrà a parlare di altri futuri progetti per oscurare quello in uscita) e che occupa una larga parte del video.

C'è tanto spazio anche per l'eccellente Clair Obscur: Expedition 33, ma ci sono scorci anche da altri giochi, come ad esempio ARC Raiders.

Vedremo come tutto questo si tradurrà sul palco di Keighley, che accompagna il trailer scrivendo «questo venerdì, è il momento della Summer Game Fest! Fate salire l'hype con questo trailer che ho montato per celebrare un incredibile anno nel gaming – e quello che è in arrivo».

Non ci rimane quindi che attendere la conferenza, che come sempre potete seguire su SpazioGames con tutti gli aggiornamenti in tempo reale dalla nostra redazione. Per approfondimenti, visitate anche il nostro hub interamente dedicato alla Summer Game Fest.