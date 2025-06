Con l’arrivo della stagione degli showcase estivi, le grandi compagnie si stanno facendo avanti con i propri annunci, ma Ubisoft ha scelto di restare defilata.

A confermarlo è un report di Stephen Totilo: quest’anno non ci sarà un evento Ubisoft Forward, il classico appuntamento estivo in cui la casa francese presenta i suoi progetti in arrivo.

In una breve dichiarazione, Ubisoft ha fatto sapere che condividerà maggiori informazioni più avanti, evitando però di affollare un mese già fitto di appuntamenti come lo State of Play di Sony, oppure la Summer Game Fest di Geoff Keighley e il prossimo Xbox Games Showcase.

Detto ciò, la compagnia sarà comunque presente a IGN Live e al PC Gaming Show, eventi minori che si terranno questa settimana.

Non è escluso che possano esserci piccoli annunci o aggiornamenti su titoli già noti.

Dopo il recente lancio di Assassin’s Creed Shadows (che trovate su Amazon), la lineup di Ubisoft per il 2025 sembra piuttosto sottile, e questa pausa dagli eventi principali potrebbe suggerire una fase di riorganizzazione o di ripensamento strategico. Non resta che aspettare per scoprire cosa bolle davvero in pentola.

L’assenza di un Ubisoft Forward nel pieno della stagione degli eventi può sembrare una rinuncia, ma potrebbe anche essere un atto di prudenza. Forse Ubisoft ha compreso che mostrare poco ma buono è meglio che sfilare con promesse premature.

Con una lineup ancora da definire e un pubblico sempre più esigente, prendersi del tempo per lavorare meglio ai progetti futuri secondo me non è del tutto una scelta sbagliata.

È vero, si vociferano sia un ritorno di Rayman che di Splinter Cell, ma al momento non c'è ancora nulla di davvero ufficiale. Forse è il momento per Ubisoft di prendersi una pausa e tornare con qualcosa che valga davvero l’attesa. Ma nel frattempo, il silenzio pesa.