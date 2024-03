2 anni dopo, qualcuno ha scoperto il vero inizio di Elden Ring

Un dataminer di Elden Ring ha scoperto un punto di partenza alternativo e linee vocali inutilizzate che erano presenti in una prima versione del gioco.

Il 21 giugno torneremo tutti a giocare al titolo From, visto che su Amazon c'è un bundle perfetto che contiene anche Shadow of the Erdtree.

Advertisement

Ora, mentre i fan hanno anche trovato il tempo di scoprire l'ultimo (o così pare) segreto del gioco, è il momento di parlare d'altro.

Come riportato anche da GamesRadar, lo YouTuber e dataminer Sekiro Dubi ha recentemente scoperto che la cutscene di apertura - in cui Melina e Torrent trovano il giocatore in una grotta - era originariamente ambientata sulla spiaggia sabbiosa sotto le Rovine del Mare, il che ha più senso dopo essere precipitati da una scogliera.

Nel video poco sopra, Sekiro Dubi ripristina il punto di partenza originale e ricuce una cutscene d'apertura più adatta utilizzando spezzoni audio avanzati.

Lo YouTuber trova anche un percorso per tornare dalla spiaggia alla Cappella, dato che una prima versione di prova del gioco presentava un teletrasporto nelle vicinanze.

Un'iscrizione sulla mappa del test di rete precedente alla release rivela anche che era previsto un porto vicino alla spiaggia, e il video ipotizza che fosse il luogo usato dai Senzaluce per arrivare da 'Across The Sea Of Fog'.

Mentre i giocatori stanno ancora scavando nel passato di Elden Ring, lo studio si sta preparando a rilasciare il prossimo capitolo con la prossima espansione Shadow of the Erdtree, il 21 giugno.

L'area del DLC dovrebbe essere più grande di Limgrave e anche più densa di qualsiasi altra area del catalogo dello studio ma che, a differenza del mondo originale, non avrà legami con George R.R. Martin.

Non ci resta che aspettare l'arrivo dell'espansione in ogni caso, che per l'occasione potrebbe rivedere il ritorno del leggendario Let Me Solo Her.