Alcuni Devil May Cry sono spariti da Steam

Steam ogni tanto è protagonista di strani avvenimenti, come la sparizione di alcuni videogiochi per motivi non meglio noti dai cataloghi, e stavolta tocca ad alcuni episodi del franchise di Devil May Cry.

Com'è successo anche a Spec Ops The Line di recente, che è stato rimosso da Steam per problemi legati alle licenze di alcune musiche della colonna sonora, anche i titoli Capcom sono scomparsi.

La conferma per Spec Ops è arrivata da parte di 2K Games che ha spiegato come i problemi relativi alle colonne sonore abbiano creato il conflitto.

E ora, come riporta Gamespot, Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4 sono stati rimossi dal catalogo di Steam.

La cosa curiosa è che alcune versioni precise di questi giochi sono state rimosse, ovvero la Special Edition del terzo capitolo e l'edizione base del quarto capitolo. Devil May Cry 4: Special Edition è ancora in vendita, infatti.

Per quanto riguarda i motivi che hanno portato Capcom alla rimozione dei due Devil May Cry, a quanto pare è stata una richiesta del publisher quella di ritirarli dal negozio. I giochi sono disponibili su alcuni siti di chiavi digitali come Green Man Gaming e Humble, ma non si possono più acquistare su Steam.

Quindi, in questo momento, per giocare il terzo capitolo è necessario acquistare soalmente la HD Collection che include i primi tre capitoli della saga, ma non si può ottenere singolarmente. Il pacchetto è acquistabile anche su console, ovviamente, nel caso vogliate dargli una possibilità lo trovate su Amazon.

Vedremo se Capcom cambierà in qualche modo idea o pubblicherà di nuovo i due titoli, ma vista la situazione è probabile che l'azienda voglia mantenere il catalogo in questo modo.

Nel frattempo Devil May Cry è comunque tornato in un altro modo, con un titolo gratis uscito da pochissimo e che si sta rivelando anche interessante.