Spec Ops: The Line continua a sparire, neanche gli sviluppatori sanno perché

La mattinata di oggi è iniziata con un mistero decisamente particolare, perché lo sparatutto Spec Ops: The Line era stato rimosso da Steam senza nessuna motivazione né spiegazione aggiuntiva. Lo shooter è un videogioco di quelli più unici che rari, e per questo la notizia ha sorpreso un po' tutti.

Apparentemente pubblicizzato solo come fosse uno sparatutto come tanti altri, la produzione di Yager ha sorpreso chiunque avesse deciso di dargli una chance con una narrativa sorprendente e ben realizzata, che metteva in discussione la linea di confine tra videogioco e realtà, il tutto esplorando la sanità mentale del capitano protagonista del gioco.

Advertisement

La pagina Steam lo segnala come non più disponibile sebbene, come sempre, nel caso lo abbiate già acquistato potrete comunque scaricarlo in ogni momento.

All'inizio sembrava che il problema riguardasse solamente Steam ma, come riporta PC Gamer, durante la giornata Spec Ops: The Line è sparito da altri store.

La rimozione è avvenuta sia negli store come Fanatical e Gamesplanet, e almeno per il momento si può acquistare su piattaforme come GOG, Humble e Xbox.

Il publisher 2K Games non ha ancora spiegato il motivo di questo fenomeno, ma l'ipotesi più accreditata è che ci siano dei problemi relativi ai diritti della colonna sonora. Come accaduto anche per altri giochi in passato, nel caso ci siano canzoni su licenza i cui diritti di utilizzo scadono, il videogioco non può più essere messo in vendita finché i diritti non vengono rinnovati.

Spec Ops: The Line contiene infatti musica autorizzata da artisti tra cui Jimi Hendrix, Deep Purple, Martha and the Vandellas e Björk, e queste tracce potrebbero essere state la causa della rimozione.

Al momento non c'è alcuna conferma, però, tanto che anche gli sviluppatori come il director Cory Davis non hanno idea di cosa sia successo:

«Non ha senso», ha detto Davis sottolineando quanto i temi di Spec Ops: The Line siano per altro estremamente attuali per via dei conflitti che stanno scuotendo il mondo, e chiedendosi il perché sia stato rimosso da Steam.

Per fortuna Spec Ops: The Line è ancora acquistabile in formato fisico, tanto che lo potete trovare facilmente su vari store tra cui Amazon.