Il nuovo Devil May Cry gratis disponibile da oggi

Devil May Cry Peak of Combat vedrà finalmente la luce a partire dalla giornata di oggi, 10 gennaio 2024, anche nel resto del mondo, dopo essere stato inizialmente reso disponibile solo in Cina.

Dopo il quinto capitolo, disponibile anche su current-gen (lo trovate su Amazon), Capcom ha deciso di dedicarsi anche al mercato mobile.

Peak of Combat è infatti sì il ritorno ufficiale del franchise, ma nel campo dei giochi gratuiti su smartphone e tablet.

Il titolo mobile aveva fatto parlare di sé qualche tempo fa per poi scomparire dal 2019, sebbene ora è possibile giocare alla sua versione completa.

Il lancio del gioco è stato però accompagnato da un messaggio sui social, nel quale si spiega che, a seguito di alcune difficoltà nella fase di connessione ai server, gli sviluppatori stanno lavorando per sistemare il problema e hanno deciso di regalare a tutti i giocatori 200 Gems, ossia la valuta premium del gioco.

Si tratta quindi di un piccolo ma gradito omaggio pensato proprio per cercare di "tamponare" i problemi ai server occorsi al lancio del titolo.

La versione internazionale di Devil May Cry: Peak of Combat è stata ritardata per garantire la coerenza con i capitoli principali e per apportare continue modifiche e ottimizzazioni.

Il gioco è a cura di NebulaJoy Games ed è totalmente free-to-play, vale a dire gratis, sebbene vi siamo ovviamente elementi gatcha.

In Peak of Combat è possibile giocare nei panni di più personaggi tra cui Dante, Lady, Vergil e Nero, sia in modalità singleplayer che multiplayer.

