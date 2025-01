Alan Wake 2 uscirà mai su Steam? Arriva la risposta ufficiale

Sebbene Alan Wake 2 sia stato uno dei videogiochi più apprezzati rilasciati nel corso del 2023, le vendite hanno faticato molto a carburare e ottenere risultati soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda il mercato PC.

Il capolavoro di Remedy Entertainment è infatti disponibile soltanto su Epic Games Store, dato che il gruppo ha finanziato lo sviluppo del gioco, ottenendo così i relativi accordi di pubblicazione.

Considerando che il team di sviluppo ha recentemente ammesso di non essere ancora riuscito a ottenere profitti, gli appassionati speravano che questo potesse aprire le porte a una nuova release su Steam: il lancio su una nuova piattaforma potrebbe effettivamente dare un ulteriore rilancio alle vendite.

Se eravate tra coloro che ancora ci speravano, dobbiamo purtroppo dirvi di smettere di sognare: Tim Sweeney, il CEO di Epic Games, ha infatti risposto a una e-mail di un utente chiarendo una volta e per tutte il destino di Alan Wake 2:

«Non arriverà su Steam».

La redazione di 80 Level ha poi contattato Tim Sweeney al riguardo, ricevendo conferma che lo screenshot in questione non è stato modificato e che quella era davvero la sua risposta sull'argomento.

Di conseguenza, Alan Wake 2 su PC potrà essere acquistato solo su Epic Games Store e pare che non ci sarà alcun cambio di idea al riguardo: l'unica alternativa, ovviamente, sarebbe acquistare una delle edizioni console (che trovate in versione fisica su Amazon).

A tal proposito, cogliamo l'occasione per segnalarvi un'offerta interessante di Xbox Store: solo per le offerte dedicate al Capodanno lunare, l'edizione Deluxe di Alan Wake 2 per le console Xbox vi offriranno in regalo anche Alan Wake Remastered.

Ricordiamo che Remedy ha confermato di aver concluso lo sviluppo sel secondo capitolo della saga: non dovrete aspettarvi ulteriori DLC.

Il team è infatti al lavoro sull'universo condiviso e sui nuovi progetti, inclusi i misteriosi remake della duologia di Max Payne.