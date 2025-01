Xbox Store celebra il Capodanno lunare con sconti fino al 90%: ecco i migliori

Xbox Store ha deciso di unirsi ai festeggiamenti per il Capodanno lunare con una nuova serie di promozioni imperdibili: un'occasione da non lasciarsi scappare per recuperare grandi giochi a piccoli prezzi.

Con i nuovi sconti, gli utenti sulle console Xbox possono infatti risparmiare fino al 90% su alcuni dei videogiochi più amati, incluse alcune perle già disponibili su Xbox Game Pass (che trovate anch'esso scontato su Amazon).

Non sarà necessario alcun tipo di abbonamento per accedere a questa iniziativa: per aiutarvi nella scelta, abbiamo deciso come sempre di selezionare per voi i migliori giochi in offerta per il Capodanno lunare di Xbox Store:

Xbox Store: migliori offerte per il Capodanno lunare

Age of Mythology: Retold a 22,49€ - Sconto del 25%

a 22,49€ - Sconto del 25% Alan Wake 2 Deluxe Edition a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition a 11,99€ - Sconto dell'80%

a 11,99€ - Sconto dell'80% Atomic Heart: Premium Edition a 43,99€ - Sconto del 60%

a 43,99€ - Sconto del 60% Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate a 51,99€ - Sconto del 60%

a 51,99€ - Sconto del 60% Batman: Return to Arkham a 4,99€ - Sconto del 90%

a 4,99€ - Sconto del 90% BioShock Remastered a 7,99€ - Sconto del 60%

a 7,99€ - Sconto del 60% Borderlands 3: Next Level Edition a 7,49€ - Sconto del 90%

a 7,49€ - Sconto del 90% Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Contra Anniversary Collection a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Cult of the Lamb: Cultist Edition a 14,99€ - Sconto del 50%

a 14,99€ - Sconto del 50% Dragon Age: The Veilguard a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Dragon Ball Xenoverse 2: Deluxe Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% EA Sports FC 25 Ultimate Edition a 43,99€ - Sconto del 60%

a 43,99€ - Sconto del 60% Ghostrunner 2 a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Life is Strange: Double Exposure a 40,19€ - Sconto del 33%

a 40,19€ - Sconto del 33% Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 a 41,99€ - Sconto del 30%

a 41,99€ - Sconto del 30% Senua's Sage: Hellblade II a 34,99€ - Sconto del 30%

a 34,99€ - Sconto del 30% Sonic Frontiers Digital Deluxe a 24,49€ - Sconto del 65%

a 24,49€ - Sconto del 65% Star Wars Outlaws a 47,99€ - Sconto del 40%

Segnaliamo inoltre che l'edizione Deluxe di Alan Wake 2 vi permetterà di scaricare gratuitamente anche Alan Wake Remastered: un'offerta disponibile soltanto per tutta la durata degli sconti del Capodanno lunare.

Tutte le nuove offerte resteranno disponibili fino al 6 febbraio 2025: dato che la nostra è solo una piccola selezione, vi consigliamo di consultare l'elenco completo al seguente indirizzo.