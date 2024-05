Alan Wake 2 si prepara ai DLC: Remedy cambia nome e parla di... paperelle

Alan Wake 2 ha avuto la sua bella dose di stranezze, tra metanarrativa e momenti di vero horror, e Remedy Entertainment sta facendo la stessa cosa nel mondo reale, preparandosi forse ai DLC per il suo ultimo titolo.

Come accaduato per Control (lo trovate su Amazon), infatti, Alan Wake 2 avrà dalla sua due DLC con nuovi elementi di storia che, come già annunciato, si collegheranno proprio al metroidvania di qualche anno fa e ci porteranno a scoprire nuovi elementi della contorta storia dello scrittore.

Sam Lake lo aveva spiegato in una vecchia dichiarazione, parlando dei DLC "Night Springs" e "Lake House", che daranno «l'opportunità di intravedere aspetti del nostro universo che altrimenti non avremmo potuto esplorare in Alan Wake 2».

Sembra che si arrivato il momento per un annuncio, magari durante la Summer Game Fest 2024, perché Remedy ha cominciato a comportarsi in modo strano.

Prima di tutto, l'azienda ha cambiato nome sui propri canali social:

"Poison Pill Entertainment" è il nuovo nome con cui Remedy sceglie di chiamarsi sui social, ma è un chiaro riferimento a qualcosa che accadrà all'interno del primo DLC, ovvero Night Springs.

Incentrato sulla trasmissione di racconti di fantascienza che fanno da sfondo ad Alan Wake 2, questa misteriosa Poison Pill Entertainment avrà a che fare con la trasmissione, come si evince dal sottotitolo "Since 1995 Night Springs City".

Inoltre, oggi è stato caricato uno strano filmato su YouTube, sempre sul canale di Remedy:

Senza particolari spiegazioni, Remedy chiede ai suoi fan di fare attenzione alle paperelle di gomma di Alan Wake 2. Un oggetto che i fan di Control ricorderanno bene, perché è uno degli oggetti del potere con cui Jesse Faden ha a che fare nella sua storia.

A questo punto non ci resta che attendere che Remedy faccia luce su questa stranezza, visto che sappiamo già che sarà alla Summer Game Fest. Sempre che, sorpresa nella sorpresa, questo strano teaser non sia addirittura un'anticipazione per Control 2.