Dopo il trionfo di Alan Wake 2, Remedy ha novità importanti per Control 2

Remedy è riuscita a sorprendere ancora una volta pubblico e critica con il lancio di quello che si sta già dimostrando uno dei videogiochi più importanti di tutto il 2023: ci riferiamo naturalmente ad Alan Wake 2, la cui svolta horror si è dimostrata decisamente convincente.

In un anno che ha già visto pezzi da novanta come Zelda Tears of the Kingdom e Baldur's Gate 3, il secondo capitolo di Alan Wake è riuscito a ottenere il maggior numero di nomination ai prossimi The Game Awards, insieme proprio al gioco di ruolo di Larian Studios.

In attesa di scoprire se riuscirà o meno a vincere l'ambito riconoscimento di Gioco dell'Anno, Remedy adesso può iniziare a pensare più seriamente ai suoi prossimi progetti: tra questi troviamo naturalmente in prima linea Control 2 che, proprio come il primo episodio (che trovate su Amazon), sarà ambientato nello stesso universo narrativo.

Il team di sviluppo aveva già reso noto che il secondo Control era entrato in fase avanzata del proof-of-concept, e adesso sembra essere pronto per quello che sarà il prossimo passo.

Come riportato da Twisted Voxel, l'ultimo aggiornamento più interessante è arrivato direttamente dal senior gameplay designer Leonid Stepanov, che con un breve post su X ha confermato che il team di Alan Wake 2 adesso è attivamente al lavoro proprio su Control 2.

Stepanov sottolinea che la sua nuova mansione, e quella del resto del team, significherà anche che ci saranno ben pochi aggiornamenti da poter dare ai propri fan: in altre parole, c'è tutta la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'avanzamento della produzione della seconda avventura con Jesse Faden.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori novità sullo sviluppo, ma i fan possono decisamente iniziare a incrociare le dita.

Ricordiamo che Remedy è attivamente al lavoro anche su Max Payne 1+2 Remake, sul quale si è detta decisamente ottimista.