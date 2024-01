Alan Wake 2, Sam Lake parla dei DLC e di Control 2

Con Alan Wake 2, Remedy Entertainment ha inserito un ulteriore tassello nel mosaico dell'universo condiviso di tutti i suoi videogiochi, nel quale ci sarà anche Control 2, di cui ancora sappiamo pochissimo se non per i pochi indizi offerti dallo studio.

E da Sam Lake che, in una recente intervista, ha risposto da alcune domande proprio sui contenuti aggiuntivi di Alan Wake 2 e su come possano creare il palcoscenico per Control 2.

Il sequel di Control è stato infatti confermato nel 2022, ma ovviamente ci vorrà ancora molto tempo prima di poterne sapere qualcosa.

L'avventura surreale di Jesse Faden aveva a sua volta dato un assist a Remedy per introdurre il ritorno di Alan Wake grazie ai due DLC, che avevano mostrato cosa era successo allo scrittore negli anni in cui vagava nel luogo buio.

A quanto pare, però, non accadrà la stessa cosa con i DLC di Alan Wake 2, come ha spiegato Sam Lake.

«Le espansioni ci danno l'opportunità di intravedere aspetti del nostro universo che altrimenti non avremmo potuto esplorare in Alan Wake 2», ha spiegato Sam Lake rispondendo ad una domanda sui contenuti dei due DLC del gioco finora annunciati, ovvero "Night Springs" e "Lake House".

Ma cosa potremmo aspettarci? La risposta di Sam Lake:

«Siamo rimasti soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto con l'espansione AWE di Control per quanto riguarda la creazione di Alan Wake 2. Detto questo, non intendiamo ripeterlo esattamente. Lake House si concentrerà principalmente sul Federal Bureau of Control e sulla sua struttura di ricerca a Cauldron Lake. Oltre a ciò, non importa quanto, ci saranno suggerimenti su cosa accadrà nel sequel di Control, dovrete aspettare e vedere.»

Remedy ha già avuto modo di espandere ulteriormente la narrativa di Alan Wake 2 con il New Game+, e speriamo che i prossimi DLC possano dare un boost di vendite al gioco che, nonostante la qualità evidente, non ha venduto quanto merita.

