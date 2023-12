Alan Wake 2, il New Game Plus è disponibile da ora (insieme ad altre novità)

Da oggi potete tornare nel luogo buio insieme ad Alan e Saga, perché Alan Wake 2 si aggiorna con una patchnote davvero molto corposa che, tra le tante cose, contiene anche l'atteso New Game Plus.

La modalità era stata già introdotta con un post sibillino qualche giorno fa, ma senza ulteriori informazioni e lasciando i giocatori nel mistero (che si addice al mondo di Alan Wake 2, se non altro).

Da oggi possiamo saperne finalmente di più, perché da questo momento è possibile scaricare l'aggiornamento per tutte le versioni di Alan Wake 2.

Remedy ha reso pubblica la notizia attraverso il sito ufficiale, svelando anche qualche dettaglio sull'update disponibile da questo momento.

Oltre ad un brevissimo trailer, che trovate qui sotto:

Come già annunciato, la "bozza finale" di Alan Wake 2 non sarà solo un modo per rigiocare l'avventura ma una vera e propria aggiunta dal punto di vista narrativo.

Oltre ad una moltitudine di correzioni e alcuni miglioramenti delle prestazioni prettamente tecniche, nel New Game Plus sarà possibile trovare:

un nuovo finale finale della storia

un nuovo livello di difficoltà chiamato Incubo

nuove pagine del manoscritto di Alan e nuovi contenuti video

Per accedere alla modalità New Game Plus è necessario completare Alan Wake 2, nella quale ritroverete tutte le armi sbloccate così come tutti i video sbloccati, i ciondoli e i potenziamenti al personaggio già sbloccati nella prima partita.

Dopo aver rilasciato parecchi aggiornamenti dal lancio, il prossimo update di Remedy Entertainment uscirà nel 2024, quando ci saranno alcune "funzionalità molto richieste" che verranno introdotte in Alan Wake 2.

