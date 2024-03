Aggiornamento 1.44 di Gran Turismo 7: ecco le novità

Novità in vista su Gran Turismo 7: domani, 28 marzo, arriverà un nuovo aggiornamento che come di consueto introduce tante nuove auto giocabili.

Come i fan di Gran Turismo 7 avranno imparato a memoria, le novità incluse in questo ennesimo update non sono per niente male.

Come riportato su PS Blog, infatti, questo mese ci aspettano il ritorno della leggendaria Toyota GT-One (TS020) ‘99.

Previsti anche nuovi menu del Café GT, 3 nuovi Circuiti mondiali e il GT Auto Livery Editor per un tempo limitato.

Ecco, poco sotto, le tre auto previste nell'update:

Audi R8 Coupé V10 plus ’16 (Può essere acquistata su Brand Central)

Lamborghini Urus ’18 (Può essere acquistata su Brand Central)

Toyota GT-One (TS020) ’99 (Può essere acquistata presso Auto Leggendarie)

Sono stati aggiunti i seguenti nuovi eventi a “Circuiti mondiali”:

Coppa Clubman europee 600 – Blue Moon Bay Speedway – Infield A Reverse

Lega Schwarzwald – High Speed Ring Reverse

World Touring Car 900 – 24 Heures du Mans race track

Infine, è stato aggiunto il seguente menu:

Extra Menu No. 37: Jaguar (dal Livello collezionista 41)

Per un periodo limitato, 26 sticker composti da 8 con il logo del titolo e 18 sticker dei personaggi della serie televisiva animata giapponese “HIGHSPEED Étoile” saranno disponibili tra le decalcomanie di default del Livery Editor, oltre al fatto che “Fukushima” è stata aggiunta come sezione in Scapes.

Ribadiamo che l’aggiornamento 1.44 per Gran Turismo 7 sarà disponibile dalle 7:00 (ora locale) di giovedì 28 marzo.

Ricordiamo che anche con l'aggiornamento dello scorso mese sono stati introdotti 3 nuovi veicoli, insieme a menù per il Café ed eventi speciali.

Insomma, dopo un avvio abbastanza problematico, Gran Turismo 7 è riuscito a conquistare la fiducia dei suoi appassionati, dimostrandosi anche uno dei capitoli di maggior successo di sempre.