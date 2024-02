Gran Turismo 7, disponibile da oggi l'update 1.43: ecco le novità

Tra pochi istanti dovrebbe essere ufficialmente rilasciato l'aggiornamento 1.43 di Gran Turismo 7, con tante novità in arrivo per il racing game sviluppato da Polyphony Digital.

L'ultimo capitolo della serie continua ad aggiornarsi proponendo nuovi contenuti e veicoli da sbloccare, contribuendo a rendere il settimo episodio di Gran Turismo uno dei più popolari di sempre (lo trovate su Amazon).

Come vi avevamo anticipato nella nostra notizia dedicata, sono state confermate le 3 automobili in arrivo: nello specifico si tratta di Audi TTS Coupé '09, Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 e Renault R4 GTL '85, che potrete provare a sbloccare non appena la patch sarà disponibile.

L'aggiornamento introduce anche un nuovo Menù extra per il Café: se avete ottenuto il livello collezionista 43, potrete mettervi alla prova con la "Collezione: Lamborghini".

I circuiti mondiali includeranno inoltre 3 nuovi eventi speciali: la Coppa amatori classiche su Tsukuba Circuit, la Coppa Clubman giapponesi 550 su WeatherTech Raceway Laguna Seca e la Coppa Clubman europee 600 su Suzuka Circuit.

Infine, per gli amanti delle foto, Scrapes aggiungerà "Pirenei" come nuova sezione utilizzabile per le vostre opere d'arte.

La patch 1.43 di Gran Turismo 7 dovrebbe essere disponibile tra poche ore: il changelog ufficiale non ha segnalato ulteriori modifiche nascoste in arrivo, ma vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine se dovessero essere scoperte novità importanti.

Segnaliamo che questo è il secondo aggiornamento disponibile nel 2024: lo scorso mese è stata rilasciata un'ulteriore patch importante che, proprio come in questo caso, aveva aggiunto 3 nuove auto giocabili.

Ricorderete inoltre che il lancio di Gran Turismo 7 non si era rivelato esattamente memorabile, ma dopo numerose patch l'opinione degli utenti è decisamente cambiata in positivo.

Un dato confermato anche dallo stesso director Kazunori Yamauchi, che ha svelato come il settimo capitolo della serie è stato un autentico trionfo. E presto potrebbe anche diventare il più popolare di sempre.