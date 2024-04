Addio 3DS e Wii U: da oggi non si può più giocare online

Oggi 8 aprile 2024 è un triste giorno per i fan storici di casa Nintendo: tra pochissime ore saranno infatti ufficialmente chiusi i server per i videogiochi 3DS e Wii U, rendendo impossibile giocare online per vie ufficiali.

Una decisione presa a causa dell'età particolarmente longeva delle due console, ormai sostituite pienamente da Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e che segue altre decisioni simili dell'azienda in tal senso, come la chiusura dei negozi online dedicati.

Lo scorso weekend è stato di fatto l'ultimo fine settimana in cui è stato possibile tornare a giocare online su alcuni dei migliori videogiochi mai rilasciati su queste console, come Super Smash Bros. 4, Kid Icarus Uprising, il primo Splatoon e perfino Super Mario Maker, con i fan che si sono divertiti a completare tutti i livelli disponibili prima della loro imminente cancellazione.

Come vi avevamo già segnalato, la chiusura dovrebbe arrivare soltanto dopo la mezzanotte odierna, più precisamente intorno all'1 di notte: in altre parole, oggi avete le ultimissime ore per tornare ad esplorare i vostri vecchi videogiochi preferiti online insieme ad altri fan nostalgici.

L'unica eccezione sarà Pokémon Bank, il servizio che permette di trasferire i vostri Pokémon in un unico luogo dalle cartucce 3DS: la data di chiusura sarà annunciata solo in seguito, ma almeno per un po' potrete trasferire i vostri mostri tascabili da 3DS a Switch e assicurarvi di non perderli.

Tra poche ore dovremo dunque salutare ufficialmente queste due console: un altro duro colpo per la preservazione, dato che si andrà a perdere una feature fondamentale per alcuni titoli.

Il tutto mentre Nintendo sembra ormai quasi pronta a svelare ufficialmente Nintendo Switch 2: per il momento tutto tace e non vi è alcuna conferma definitiva, ma sarebbero già emersi i primi dettagli più interessanti, come l'eventuale prezzo.