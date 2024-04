Super Smash Bros per Wii U e 3DS è tornato ovviamente virale

Questo è l'ultimo weekend in cui i giocatori potranno giocare con i server attivi di Nintendo Wii U e 3DS che, tra qualche giorno, saranno spenti per sempre: ovviamente il capitolo di Super Smash Bros uscito per le piattaforme è tornato di tendenza.

Non che la serie non sia stata popolare in altre occasioni, come Super Smash Bros. Ultimate (lo trovate su Amazon) che su Nintendo Switch ha fatto sfaceli, ma questo weekend di revival arriva in un momento molto particolare.

Nintendo chiuderà infatti le funzionalità online per 3DS e Wii U a partire dall'8 aprile, come precedentemente annunciato, e i giocatori hanno approfittato di questi giorni per sfogarsi un po'.

Come riporta IGN US, infatti, i fan di Smash 4, come lo definisce la community, sono tornati all'amato picchiaduro nei suoi ultimi giorni di gioco online e sono andati sui social media per condividere i loro ricordi preferiti di quell'epoca.

«Ogni gioco ha i suoi difetti e Smash 4 non fa eccezione, ma dannazione è stato divertente giocarci», ha commentato un nostalgico fan condividendo una clip di gameplay.

Tra rivalutazioni date dalla nostalgia, i social media si sono riempiti di contenuti a tema Smash 4 per ricordare quanto questo capitolo della serie sia stato tutto sommato più importante del previsto.

Super Smash Bros fu il primo capitolo della serie ad arrivare su console portatile, ovvero 3DS, con tanto di modalità di gioco dedicate e alcuni personaggi dedicati.

Per quanto riguarda Nintendo fu anche il momento in cui l'azienda sdoganò ancora di più i contenuti aggiuntivi, visto che nel roster arrivarono tanti personaggi extra con delle collaborazioni importanti, tra Bayonetta e Final Fantasy con l'omonima strega e Cloud Strife, tra i tanti.

Mentre la processione funebre continua, nel Q&A di Nintendo l'azienda ha confermato che i giocatori saranno ancora in grado di utilizzare le funzioni e le modalità di gioco che non richiedono la funzionalità online.

Parlando di rievocazioni, invece, negli ultimi giorni anche i fan di Super Mario Maker si sono dati da fare, compiendo una impresa davvero epica.