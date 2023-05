Acquista una PS5 e viaggia gratis in Europa grazie a Unieuro

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato una promozione imperdibile, offrendo ai propri clienti la possibilità di avere in regalo un volo andata e ritorno in Europa, fino ad un massimo di tre voli, ogni 299€ di spesa! L'iniziativa è valida sino al prossimo 25 maggio, quindi vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Si tratta dell'occasione perfetta per acquistare l'ultima ammiraglia di casa Sony, ovvero Playstation 5, visto che acquistando la console in accoppiata con un gioco potrete raggiungere facilmente i 598€ minimi necessari per ottenere gratuitamente due voli.

Partecipare all'iniziativa è molto semplice:

Riempite il vostro carrello con un minimo di 299€ di spese per ricevere un volo. Oppure con almeno 897€ di spese per avere 3 voli.

Acquistate i prodotti direttamente online.

Riceverete il codice per ottenere il vostro volo (o i vostri voli) direttamente in cassa al momento del pagamento.

Controllate la vostra e-mail dopo la conferma della spedizione dell'ordine e riscattate il vostro codice per ottenere il volo.

Successivamente, per prenotare il volo non dovrete fare altro che accedere al sito www.volaconunieuro.com e compilare i form con i dati richiesti entro 10 giorni dalla ricezione dell'e-mail contenente il vostro pin. Una volta completata la registrazione, riceverete un codice per prenotare il vostro volo gratis andata e ritorno in Europa, che andrà utilizzato entro 5 mesi dalla data di registrazione.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.