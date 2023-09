Acquista un monitor Samsung Odyssey Neo G9 57": gratis un Galaxy S23

Grazie a una eccezionale promozione Samsung, acquistando lo splendido monitor gaming Samsung Odyssey Neo G9 da 57" entro il 10 settembre, riceverete GRATIS un nuovissimo smartphone Samsung Galaxy 23.

Ma perché dovreste investire in questo monitor rivoluzionario? Immaginate un pannello da 57 pollici che non solo soddisfa, ma sorpassa le vostre esigenze di qualità visiva. Stiamo parlando di un prodotto che ha ridefinito gli standard, essendo il primo monitor al mondo con una definizione Dual UHD — è come avere due monitor 4K fusi in uno. E non è tutto: la sua risoluzione straordinaria di 7680 x 2160 pixel e la luminosità massima di 1.000 nit garantiscono un'esperienza visiva a livello cinematografico.

Impreziosito dalla tecnologia Quantum Matrix e da ben 2.392 zone di local dimming, questo monitor ha un controllo della luminanza a 12 bit. È una bestia da gaming, certificato DisplayHDR 1000, che può andare testa a testa con le migliori smart TV di fascia alta sul mercato.

Per accaparrarvi il Galaxy 23 in omaggio, ricordatevi di registrare il vostro acquisto sulla piattaforma Samsung Members entro il 30 settembre 2023.

Non perdete altro tempo! Questa offerta potrebbe non tornare, quindi afferrate questa opportunità unica per aggiornare il vostro setup di intrattenimento o di lavoro con qualità e stile senza precedenti.

Per saperne di più, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questa offerta eccezionale.

