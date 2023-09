Acer Predator Helios Neo 16, notebook gaming con RTX 4070, al prezzo più basso di sempre!

Siete alla ricerca di notebook gaming che possa rivoluzionare completamente la vostra esperienza digitale? Beh, abbiamo una notizia che potrebbe interessarvi: il potente Acer Predator Helios Neo 16 è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 1.699€!

Questo gioiello della tecnologia, che di recente veniva venduto a 1.941,53€, ora può essere vostro con uno sconto strabiliante di oltre 242€. È un'occasione imperdibile, una di quelle offerte che ti fanno pensare: "Devo avere questo notebook, e devo averlo adesso."

Il notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16 è ideale per i gamer hardcore che desiderano prestazioni al livello di un PC desktop e per i creatori di contenuti che necessitano di una potenza di elaborazione spaventosa. Con il processore Intel Core di 13a generazione i9-13900HX, questo notebook garantisce prestazioni fulminee. Accoppiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6, avrete a disposizione una potenza davvero elevata. E non finisce qui: con 1 TB di SSD e 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, i tempi di caricamento saranno praticamente nulli.

Grazie al display WQXGA IPS da 16" in formato 16:10 e un refresh rate di 165 Hz, potrete godere di immagini chiare, vivide e incredibilmente fluide. Anche le opzioni di connettività offerte dal notebook gaming Acer Predator Helios Neo 16 sono notevoli: con 2 USB 3.2 Gen2, 1 USB 3.2 Gen1, 2 porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e un lettore di schede Micro SD, avrete tutte le connessioni di cui avete bisogno.

Il notebook gaming Acer Predatore Helios Neo 16 è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre! È una di quelle offerte da "prendere al volo", perché un notebook di questa caratura a un prezzo così vantaggioso è un'occasione che capita raramente.

