A un mese dal lancio, Nintendo Switch 2 è ancora introvabile

Il lancio di Nintendo Switch 2 sarà uno di quelli che ricorderemo senz'altro, per un serie di motivi, anche perché sarà veramente difficile avere una console il 5 giugno 2025, se non impossibile.

A un mese esatto dall'arrivo della prossima generazione di Nintendo, infatti, nel nostro Paese è attualmente impossibile comprare una Switch 2 tramite i metodi tradizionali.

La guerra ai bagarini iniziata dall'azienda non ha portato grandi risultati, visto che a livello internazionale la console è andata esaurita in maniera rapidissima e non ci sono segnali di restock imminenti.

Prendendo in esame le due maggiori piattaforme, ovvero Amazon e GameStop, al momento il prodotto è esaurito. Sul primo sono presenti unicamente gli accessori, mentre nel portale della catena italiana entrambi le edizioni di Nintendo Switch 2, con o senza Mario Kart World, sono al momento considerate esaurite.

Considerato che manca poco al lancio, ormai è plausibile ipotizzare che i giocatori italiani dovranno attendere almeno qualche settimana dopo il day one per poter entrare nella nuova generazione di Nintendo.

Non che sia un male, anzi, perché combattere l'hype con un po' di calma è sempre una bella cosa in questo mercato fortemente orientato verso l'acquisto sfrenato. Tuttavia sarà una notizia negativa per chi voleva semplicemente godersi il day one di una nuova console, che sicuramente non è una cosa che accade ogni giorno.

D'altronde i preordini della console in Europa erano partiti con un ritmo esorbitante, come avevano spiegato alcune importanti catene francesi, e c'era d'aspettarsi che a ridosso del day one si potesse arrivare a una situazione del genere.

Lo dimostra anche il fatto che in Giappone, dove c'è anche una ulteriore versione di Nintendo Switch 2 dedicata unicamente al mercato nipponico con un prezzo ribassato, i negozi venderanno la console solo ai clienti più fedeli che hanno speso di più nell'ultimo anno.