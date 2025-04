I preordini di Switch 2 sono da record, nonostante tutto

Si è discusso moltissimo di Nintendo Switch 2, per i più svariati motivi, ma sembra essere già certo che la console venderà comunque tantissimo e segnerà un altro successo per l'azienda nipponica.

Stanno emergendo infatti i primi dati relativi alle ordinazioni della console e quelli di Fnac, uno dei maggiori rivenditori francesi, mostrano come ci sia davvero una grande voglia di avere tra le mani Nintendo Switch 2 (tramite Nintendo Everything).

Particolarmente degno di nota è il fatto che le vendite hardware hanno raggiunto livelli storici, con il bundle contenente Mario Kart World che si dimostra estremamente popolare tra i consumatori.

La convenienza economica rappresenta un fattore determinante, ovviamente, visto che acquistare questo pacchetto risulta infatti significativamente più vantaggioso rispetto all'acquisto separato di console e gioco.

Un elemento di contrasto emerge dal confronto tra hardware e software: mentre i preordini della console procedono a ritmo serrato, le vendite di giochi mostrano un andamento più lento. Tuttavia, il rivenditore prevede un'accelerazione significativa con l'avvicinarsi della data di lancio.

Gli accessori, d'altra parte, stanno riscuotendo un notevole successo nei preordini, con la videocamera che spicca come l'elemento più richiesto dai consumatori.

Sarà interessante capire se questo trend si verificherà anche negli USA, dove il prezzo degli accessori di Switch 2 è stato invece aumentato per via dei dazi.

Secondo i dati di cui sopra, la spesa media per consumatore risulta più elevata rispetto agli standard abituali, suggerendo un coinvolgimento maggiore di giocatori hardcore rispetto al pubblico mainstream tradizionalmente associato a Nintendo.

Questa tendenza potrebbe spiegare perché, secondo Fnac, il prezzo non rappresenterà un ostacolo significativo per questa tipologia di acquirenti.

Sarà molto interessante capire anche come andranno i preordini negli USA, ora che finalmente c'è una nuova data, per avere la misura del successo della nuova generazione di Nintendo. Di sicuro l'interesse è alto, visto che c'è già chi è in fila nei negozi, ma anche per le condizioni globali sarà un lancio molto diverso dal solito quello di Switch 2.