A quanto pare si può incontrare Reed in Cyberpunk 2077 prima del DLC

In Phantom Liberty, espansione di Cyberpunk 2077, sappiamo che Idris Elba e il suo Solomon Reed entrano in contatto con V per cominciare la loro missione, ma cosa fa Reed a Night City prima di allora?

Questo è quello che ha scoperto un utente (tramite PC Gamer) scoprendo Solomon Reed che gira per Night City tranquillamente in quella che è la sua "vita vera".

A quanto pare è possibile incontrare Reed in giro in città mentre fa il suo lavoro di copertura, prima dell'inizio della spy story del DLC di Cyberpunk 2077.

Parlando con il personaggio di Idris Elba in Phantom Liberty si scopre, infatti, che ha una vita ordinaria come buttafuori che usa come copertura per il suo vero lavoro di spia dei Nuovi Stati Uniti d'America.

La scoperta è stata fatta da Madd Gamer che, su YouTube, ha pubblicato un video in cui documenta il fortuito incontro:

Il bar in cui lavora funge anche da base di lavoro del fixer Dino Dinovic. Mentre la maggior parte delle missioni dei fixer vengono gestite semplicemente al telefono, gli onnipresenti intermediari della città hanno anche piccoli luoghi di ritrovo.

In quello di Dinovic potete trovare Reed in borghese, che sostanzialmente rimbalza V con pochissime parole prima di tornare al suo lavoro. Non è chiaro se questo incontro precedente possa generare una linea di dialogo dedicata in Phantom Liberty, ma qualcuno scoprirà anche questo probabilmente.

Un dettaglio davvero interessante che dimostra la cura che CD Projekt Red ha messo in questo contenuto, e che è uno dei tanti segreti che vengono ancora scoperti in Cyberpunk 2077 dopo centinaia e centinaia di ore.

