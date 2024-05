A poche ore da Hellblade 2, Ninja Theory rompe il silenzio: «Realizzare videogiochi è difficile»

Hellblade 2 è, contro la sua volontà, probabilmente il videogioco più importante di Xbox di quest'anno e porta con sé un carico di hype notevole, anche per motivi non strettamente videoludici.

Dopo le ultime vicende legate ad Xbox, che ha chiuso Tango Gameworks e Arkane Austin per via di progetti giudicati non troppo meritevoli, Ninja Theory si ritrova in una posizione decisamente scomoda.

C'è stato un grande silenzio intorno a Hellblade 2, infatti, tanto che non sappiamo granché del gioco se non che ci sarà una modalità fotografica pazzesca. E, considerato che domani è il grande giorno del day one, l'attesa per sapere cosa ne sarà del gioco, e dello studio, comincia ad essere pesante da sostenere.

In queste ore, Ninja Theory ha voluto lanciare un comunicato a tutto il suo pubblico, tramite i social media, tramite il responsabile dello studio Dom Matthews.

«Voglio ringraziare voi, i nostri fan, a nome di tutti qui in Ninja Theory», esordisce Matthews nella nota ai fan.

Ed è proprio ai fan che rivolge il pensiero più importante, nell'attesa del day one di Hellblade 2:

«Vi vediamo e vi sentiamo quando ci date tanto amore e sostegno, quando ci raccontate quanto Senua significa per voi, quando ci raccontate quanto aspettate il gioco e quanta fiducia avete in noi per continuare la storia di Senua in un modo che renda giustizia al legame che molti di voi hanno con lei e Hellblade.»

Effettivamente, proprio i fan nei giorni scorsi avevano esortato tutti a comprare Hellblade 2 su Steam, invece che giocarlo semplicemente su Game Pass proprio per sostenere Ninja Theory.

Anche voi potete farlo, tra l'altro, riscattando il gioco su Xbox con le card su Amazon, invece che provarlo su Game Pass.

Parlando di Hellblade 2, Matthew si lascia andare raccontando il sentimento che ha mosso il team negli ultimi tempi:

«Realizzare videogiochi è difficile. Proprio come Senua, noi come squadra siamo stati guidati da una convinzione di realizzare la nostra missione: realizzare un gioco che ti immerga nel mondo di Senua e portarvi in un viaggio che vi lasci riflettere e vivere sentimenti.»

«Credo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e spero che sarete d'accordo», conclude Matthew dando appuntamento ai fan per il 21 maggio, ovvero tra una manciata di ore, e ringraziando tutti per il supporto.