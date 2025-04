Nintendo Switch 2 offrirà aggiornamenti gratis: ecco la lista completa

L'ultimo Nintendo Direct ci ha confermato che saranno a tutti gli effetti disponibili aggiornamenti per migliorare i videogiochi rilasciati originariamente su Nintendo Switch, ma tramite upgrade a pagamento per gli utenti Switch 2.

Gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online avranno la possibilità di accedere agli upgrade di Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom gratuitamente, come parte dei vantaggi proposti, ma per tutti gli altri aggiornamenti sarà necessario un esborso economico non ancora specificato.

Fortunatamente, pare che non sarà così per tutti i giochi: sul proprio sito ufficiale Nintendo ha infatti pubblicato una lista con diversi titoli che riceveranno un aggiornamento gratuito per Switch 2.

La lista include attualmente solo videogiochi first-party pubblicati direttamente da Nintendo: ve la proponiamo qui di seguito.

Nintendo Switch 2: tutti gli upgrade gratis per Switch

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Captain Toad: Treasure Tracker

New Super Mario Bros. U Deluxe

Laboratorio di videogiochi

51 Worldwide Games

ARMS

Big Brain Academy: Sfida tra menti

Pokémon Scarlatto & Pokémon Violetto

Non viene specificato cosa cambierà nello specifico, ma una descrizione generica ci sottolinea che gli aggiornamenti potrebbero migliorare il framerate e la risoluzione, oppure semplicemente aggiungere il supporto a funzioni come GameShare.

Probabilmente il titolo più interessante nell'elenco è Pokémon Scarlatto/Violetto: gli ultimi capitoli di Game Freak hanno sofferto notevolmente un frame rate ballerino e un eventuale aggiornamento per Switch 2 potrebbe risolvere numerosi problemi grafici (li trovate su Amazon, se interessati).

Ci auguriamo ovviamente che l'elenco possa allungarsi ulteriormente nei prossimi giorni: se non altro, sarete in grado di recuperare versioni migliorate dei vostri titoli senza dover necessariamente spendere ulteriori soldi.

Del resto, considerando che il prezzo di console e giochi è davvero elevato, qualunque tipo di risparmio non può che essere ben accetto.