Ecco il dock di Nintendo Switch 2, ovviamente da un leak

L'attesa fino al 2 aprile è lunga, e nuovi leak di Nintendo Switch 2 ora ci mostrano il dock della nuova versione della console ibrida di Nintendo.

Nuove immagini del dock di Nintendo Switch 2 sono emerse online, offrendo uno sguardo più dettagliato al design dell'hardware (tramite Wccftech).

Le immagini sono state condivise da un utente dei forum Xiahongshu, lo stesso leaker che lo scorso anno aveva ottenuto un modello CAD della console. Il materiale è stato riportato anche sui forum Famiiboards, contribuendo ad alimentare le speculazioni sulle caratteristiche del nuovo hardware.

Potete vedere le foto a questo indirizzo.

Le foto evidenziano alcune differenze rispetto al dock attuale, tra cui una griglia visibile sulla base. Questo elemento suggerisce un potenziale cambiamento nel sistema di raffreddamento e nella presa d’aria, il che potrebbe tradursi in un miglioramento della gestione della temperatura rispetto alla prima Nintendo Switch.

Un raffreddamento più efficiente potrebbe supportare un hardware più potente, in linea con le aspettative di un salto generazionale. Magari anche in grado di gestire titoli come Monster Hunter Wilds, perché no.

Dopo il reveal della console avvenuto lo scorso mese, Nintendo ha mantenuto il massimo riserbo sulla nuova macchina, evitando di rivelare ulteriori dettagli.

Secondo diverse indiscrezioni, l’azienda giapponese continuerà su questa linea fino al Nintendo Direct previsto per il 2 aprile. Tuttavia, un ex-dipendente di Nintendo ha suggerito che l’evento non solo approfondirà le funzionalità già accennate nel trailer di presentazione, ma potrebbe anche svelare la data di uscita ufficiale.

Le speculazioni suggeriscono che Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare nei negozi a giugno, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Il mese estivo sarebbe in linea con le strategie di lancio di Nintendo, che in passato ha distribuito hardware tra marzo e luglio.

Vedremo anche quanto costeranno i giochi, visto che gli indizi ci lasciano credere che potranno aumentare di prezzo.