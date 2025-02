I giochi di Nintendo Switch 2 potrebbero subire un rincaro

Nintendo Switch 2 ci sta fornendo curiosamente molte più informazioni del previsto, anche per quanto riguarda i giochi che potrebbero davvero costare più di quanto costino ora quelli per Switch.

La mia deduzione arriva osservando la pagina dei voucher di Nintendo, che potete raggiungere a questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, i voucher di Nintendo sono dei buoni che consentono di sbloccare la versione digitale di due videogiochi per Nintendo Switch al prezzo complessivo di €99.

Visto che i titoli per la console di Kyoto non subiscono mai dei cali di prezzo, questo è sempre stato un modo per recuperare titoli per Switch risparmiando qualcosina sul prezzo finale.

Una promozione che è stata sempre attiva per tutto il ciclo vitale di Switch, ma che non sarà possibile utilizzare su Nintendo Switch 2.

Nella pagina citata è stata inserita infatti una dicitura molto chiara, in fondo alla lista dei giochi sbloccabili con i voucher:

«I voucher per giochi Nintendo Switch non possono essere utilizzati per ottenere titoli esclusivi per Nintendo Switch 2.»

Considerato che sappiamo già che l'account Nintendo sarà utilizzabile anche su Switch 2, questa limitazione può voler dire solo una cosa: i videogiochi per Nintendo Switch 2 costeranno di più.

Non avrebbe senso limitare l'utilizzo dei voucher, infatti, se il prezzo dei videogiochi di Switch 2 fosse allineato a quelli attualmente disponibili.

Ovviamente potrei essere smentito, ma di sicuro questa è una mossa che servirà a preparare il terreno per l'annuncio dei primi giochi in esclusiva di Nintendo Switch 2. Attendiamo dichiarazioni ufficiali a riguardo, a questo punto.

Per altro, in queste ore è arrivata anche una notizia simile per quanto riguarda i Punti d'Oro. La grande N ha annunciato l'imminente interruzione del programma, segnalando che dal 25 marzo 2025 non sarà più possibile guadagnare Punti d'Oro.