Dimenticatevi di Monster Hunter Wilds su Nintendo Switch 2

Con l'imminente lancio di Monster Hunter: Wilds da parte di Capcom, Digital Foundry ha analizzato le prestazioni del nuovo titolo dell'amata serie di Capcom, e le console non ne sono uscite benissimo.

Non è la prima volta che ne parliamo, e ora che Digital Foundry ci ha messo le mani possiamo avere una ulteriore opinione di quanto Capcom abbia dovuto faticare per far girare Monster Hunter Wilds su PS5 e Xbox Series X|S.

Gli esperti tecnici hanno espresso preoccupazioni riguardo a una possibile versione per il futuro Switch 2, ancora non ufficialmente descritto nelle sue potenzialità hardware ma stimato poter eguagliare il PS4 Pro con l'aggiunta di tecnologie come il DLSS.

Nonostante queste speculazioni, Capcom non ha escluso la possibilità di sviluppare una versione per Switch 2, tuttavia è consigliabile moderare le aspettative sulla resa del gioco nella nuova console in arrivo.

Analizzando la versione per Xbox Series S, il gioco presenta un'unica opzione di prestazione che mira ai 30fps, con possibilità di sbloccare il frame rate se si dispone di un display compatibile.

Rispetto alle versioni per Series X e PS5, la qualità grafica su Series S risulta inferiore, con assenza di riflessi dello spazio su schermo (screen space reflection, SSR) e texture più grossolane.

Nonostante alcune riduzioni nella qualità grafica, spesso il frame rate scende sotto i 30 fps, arrivando fino a 25 fps, e l'opzione di frame rate sbloccato non sembra offrire miglioramenti significativi. Data la possibile inclusione del DLSS nel Switch 2, questo potrebbe superare Xbox Series S in alcuni aspetti, aumentando così la probabilità di vedere Monster Hunter: Wilds su questa console.

È importante ricordare che Capcom non aveva portato Monster Hunter: World su Switch a causa delle differenze significative in termini di qualità grafica. Pertanto, non sorprenderebbe se Capcom optasse per portare prima questo nuovo capitolo su Switch 2, prima di considerare l'adattamento di Wilds. La conferma di queste ipotesi deve ancora arrivare.

L'analisi di Digital Foundry solleva questioni valide sulla capacità di Switch 2 di gestire giochi con alti requisiti grafici e di prestazione, suggerendo una cautela nell'aspettativa dei fan riguardo alle future uscite di giochi di grande calibro su questa console.