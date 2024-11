Baldur's Gate 3 annuncia la nuova patch su PS5 e Xbox: ecco cosa cambia

L'arrivo delle mod scaricabili per le versioni console di Baldur's Gate 3 è stato accolto con grande entusiasmo dalla community che, a quanto pare, si è lasciata prendere la mano con i download.

Del resto, se già su PC si era arrivati a ben 15 milioni di download complessivi, era legittimo aspettarsi che anche su console, dove normalmente si fa molta più fatica a installare le mod, ci sarebbe stato un enorme entusiasmo.

Purtroppo questo ha causato alcuni problemi di stabilità, al punto da costringere Larian Studios a preparare una patch di emergenza che dovrebbe andare online nei prossimi giorni, ma solo per le edizioni Xbox e PS5 del terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi per PC su Amazon).

Con un post pubblicato sull'account X ufficiale di Baldur's Gate 3, gli sviluppatori hanno annunciato che presto sarà disponibile un hotfix per le versioni console con l'obiettivo di limitare a un numero massimo di 100 le mod installate.

Larian Studios spiega infatti di aver notato diversi problemi di performance e stabilità con un'installazione che superi questo numero, inclusi anche crash improvvisi: 100 mod dovrebbe essere un limite più che accettabile per consentire le aggiunte più folli e utili per le vostre partite.

Tuttavia, gli sviluppatori sono consapevoli che esistono alcuni utenti che non sono stati in grado di contenersi e hanno iniziato partite con numeri sorprendentemente superiori a questo limite: l'hotfix renderà purtroppo impossibile proseguire le partite su questi salvataggi, ma senza creare problemi a chi non è mai arrivato oltre le 100 mod.

Per questo motivo, Larian Studios ha già annunciato di essere al lavoro su una seconda hotfix per le versioni console di Baldur's Gate 3, con l'obiettivo di "sbloccare" questi salvataggi: quando la patch sarà live, il gioco vi chiederà semplicemente di disinstallare alcune mod fino ad arrivare al limite massimo.

Insomma, se anche voi vi siete dati un po' troppo "da fare", il nostro consiglio è quello di iniziare a controllare accuratamente la quantità di modifiche che avete installato su console.