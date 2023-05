Castlevania, i fan sognano il loro revival ideale

Dopo essere pronta al rilancio della saga di Silent Hill, il prossimo franchise di casa Konami che potrebbe essere protagonista di un revival potrebbe essere Castlevania.

La saga è tornata in auge dopo l'uscita del DLC crossover con Dead Cells (trovate l'edizione Game of the Year su Amazon), ma di un vero nuovo capitolo nemmeno l'ombra.

Advertisement

I fan sono tornati a chiedere a gran voce a Konami di tornare a lavorare sulla saga per realizzare un nuovo capitolo, tanto che l'assistant producer Tsutomu Taniguchi ha sottolineato l'importanza dell'entusiasmo provocato dagli appassionati.

Ora, dopo la notizia secondo la quale PlayStation avrebbe ottenuto un importante accordo con Konami per l'esclusività di numerosi nuovi giochi, incluso un nuovo Castlevania, i fan si sono dati appuntamento per immaginare quale tipo di gioco vorrebbero vedere realizzato.

Su ResetEra, infatti, c'è chi ha le idee chiare: «Penso che un approccio d'azione simile a Sekiro, mescolato con un massiccio castello 'open world', potrebbe essere interessante», spiega l'utente "Dust".

«Avete una mappa in cui un terzo è una palude o foresta che funge come tutorial, mentre il resto della mappa è un castello enorme con varie location. Spruzzate anche elementi classici da Igavania e il gioco è fatto».

E ancora, le idee non mancano: «Dovrebbe essere sicuramente più orientato all'azione con salti, combo, parate, quindi un approccio troppo simile a quello dei Souls non è quello che vorrei. Mi piacerebbe anche un gioco 2D di alta qualità, ma dubito che Konami lo faccia per un revival, probabilmente vogliono un fattore 'bombastico'».

Altri fan sembrano condividere l'entusiasmo nei commenti: «Sia i Classicvania che i Metroidvania sarebbero interessanti se adattati in 3D con un grande budget.»

Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine se dovesse arrivare la conferma di un ritorno di Castlevania: nell'attesa, vi ricordiamo che Netflix sta da tempo lavorando a una nuova serie animata.

Ma non è tutto: in molti sognano un nuovo capitolo realizzato addirittura dal director di God of War Ragnarok, visto che il dev in questione ha già ammesso di voler lavorare a un nuovo Castlevania.