Annunciato un "nuovo" Returnal, ma non è quello che pensate

Nella giornata di ieri, lo sviluppatore di Returnal, Housemarque, ha rivelato che oggi - 30 aprile - avrebbe alzato il sipario sul suo nuovo progeto.

Returnal (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ha dimostrato tutta la capacità del team di sviluppo finlandese, essendo stata una di quelle sorprese che hanno fatto la gioia di tutti i possessori di PlayStation 5.

Mesi fa Housemarque aveva affermato che il suo prossimo gioco avrebbe incluso «idee e sistemi narrativi» tagliati da Returnal.

Ora, dopo la conferma di un imminente annuncio da parte dello studio dietro il roguelike per PlayStation 5 e PC, sappiamo di cosa si parla.

Si tratta di Returnal: Fallen Asteria, un nuovo graphic novel accompagnato da un artbook e da un adattamento animato.

Per celebrare il terzo anniversario di Returnal, Housemarque ha infatti presentato una versione animata del primo numero della graphic novel di prossima uscita, Returnal: Fallen Asteria.

Il graphic novel di 88 pagine Returnal: Fallen Asteria arriverà in formato brossurato sugli scaffali delle librerie americane il 22 ottobre 2024 e sempre nelle fumetterie d'oltreoceano il 23 ottobre 2024.

Ovviamente, è presto per sapere se e quando il prodotto verrà importato anche in Italia e in che formato (oltre al prezzo di copertina).

L'unica cosa che ai fan resta è sperare che un nuovo videogioco venga finalmente presentato magari in occasione del presunto evento PlayStation che si vocifera possa tenersi proprio durante il mese di maggio ormai alle porte. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Mesi fa lo sviluppatore finlandese aveva confermato che il suo prossimo gioco non sarebbe stato un sequel di Returnal, piuttosto una nuova IP.

Vero anche che proprio il roguelike PS5 ha in ogni caso ricevuto tempo fa un riconoscimento realmente importante: il gioco è stato premiato con il GOTY più prestigioso per il mondo PlayStation.