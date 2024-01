7 giochi gratis su Game Pass nel weekend (c'è anche EA Sports FC 24)

Tornano i Free Play Days e questa volta sono dedicati a un gran numero di titoli sportivi targati EA.

Chi è abbonato al servizio (fatelo vostro anche voi su Amazon) è da tempo abituato a questi weekend di gioco totalmente gratuito.

Ora, come riportato anche dal sito ufficiale Xbox, è il momento delle prossime novità in arrivo.

Madden NFL 24, NHL 24, F1 23, EA Sports PGA Tour, EA Sports WRC e Super Mega Baseball 4 saranno disponibili questo fine settimana per i membri di Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate, da giovedì 11 gennaio e fino a domenica 14 gennaio.

Inoltre, EA Sports FC 24 è gratuito per tutti i membri di Xbox dall'11 gennaio al 14 gennaio (Xbox Game Pass Core e Xbox Game Pass Ultimate non sono obbligatori).

Trovate e installate i giochi nella pagina dei dettagli di ogni singolo gioco su Xbox.com.

Cliccando si accede al Microsoft Store, dove è necessario aver effettuato l'accesso per visualizzare l'opzione di installazione con l'abbonamento a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate.

Per scaricare il tutto su console, vi basterà fare clic sulla scheda Abbonamenti dell'Xbox Store e navigare fino alla raccolta Free Play Days su Xbox One e Xbox Series X|S.

Potrete acquistate il gioco e le altre edizioni con uno sconto limitato e continuate a giocare mantenendo il vostro Gamerscore e i risultati ottenuti durante l'evento del fine settimana.

Restando in tema, il 19 gennaio sarà un giorno molto interessante per i fan dei Pokémon in possesso anche di un abbonamento a Xbox Game Pass.

Ma non è tutto: il 2024 di Xbox e PC Game Pass inizia bene con Assassin's Creed Valhalla, tra i giochi gratis previsti a gennaio.

Per concludere, in attesa di mettere mano a tutti i titoli gratis in arrivo questo mese, Xbox Game Pass ha già confermato 40 giochi per il 2024.