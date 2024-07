2K Games sarebbe al lavoro su un "remake non annunciato"

Sembra che presso 2K Games sia in arrivo una grande novità per i fan più nostalgici: il publisher sarebbe infatti al lavoro su diversi titoli ancora non annunciati, uno dei quali potrebbe rivelarsi davvero molto interessante.

MP1st (via Eurogamer.net) segnala infatti un aggiornamento molto interessante dal profilo LinkedIn di Brett Shupe, 3D artist e Motion Capture Animator di 2K Games, nel quale scriverebbe di essere al lavoro su un "remake non annunciato".

Un reveal evidentemente arrivato per errore, dato che nel frattempo questa dicitura è stata rimossa per venire sostituita da un semplice "titolo non annunciato", ma che inevitabilmente sta già accedendo le speculazioni per provare a capire di quale titolo possa trattarsi.

È passato diverso tempo da quando il publisher ha pubblicato il suo ultimo remake: ci riferiamo ovviamente all'ottimo Mafia Definitive Edition (trovate la trilogia su Amazon), motivo per il quale dovremmo poter escludere quasi certamente che si tratti di questa IP.

Uno dei candidati più forti potrebbe essere BioShock: è passato tanto tempo dal lancio dell'ultimo episodio e sappiamo che il publisher punta ancora fortemente su questo brand, non solo con un quarto capitolo ma anche con un film prodotto da Netflix.

In alternativa, anche se forse è più un sogno dei fan che una possibile realtà, potrebbe esserci il ritorno a sorpresa di Spec Ops The Line: lo sparatutto in terza persona è stato rimosso a sorpresa dagli store qualche mese fa, motivo per cui il ritorno sottoforma di remake avrebbe assolutamente senso.

Considerando che possiede ancora oggi una delle storie migliori dei videogiochi, come raccontato in uno speciale corale della nostra redazione — e a nominarlo è stato il sottoscritto, ndr — il remake permetterebbe di poter scoprire nuovamente una delle produzioni più sorprendenti degli ultimi anni, con standard adattati a una nuova generazione.

Ovviamente queste sono soltanto delle speculazioni e non possiamo sapere con certezza quale sia il remake in sviluppo presso 2K Games — o se esiste davvero questo remake, dato che potrebbe essersi trattato di un semplice errore dello sviluppatore.

Pertanto vi invitiamo come di consueto a prendere questo articolo con le dovute precauzioni: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.